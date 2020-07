Bosco promete “diálogo y prudencia” en el nuevo curso escolar y tiende la mano a la Ciudad para trabajar juntos

“Diálogo, prudencia y capacidad de trabajo”, esa es la receta que ha prometido el nuevo director provincial de Educación, Juan Bosco del Alba, en su presentación oficial en la Delegación de Gobierno. Una presentación que ha servido también para escenificar el deshielo en las relaciones con el Gobierno de la Ciudad Autónoma, a cuyo consejero de Educación, Carlos Rontomé, ha agradecido el recibimiento y a quien ha tendido la mano para trabajar juntos de cara al curso escolar más complejo e incierto, marcado por la pandemia del coronavirus COVID-19 y las necesarias medidas de seguridad en las aulas.

Tras su paso por la dirección del SEPE, este licenciado en Filosofía que ha sido durante los últimos tres años inspector de Educación, ha reivindicado su condición de maestro. “Si somos capaces de enseñar, somos capaces de aprender”, ha animado en su discurso, en el que no ha escatimado elogios no solo al consejero de Educación ceutí, sino al también docente el senador David Muñoz Arbona. Los tres han exhibido su sintonía antes, durante y después del acto.

“Es importante que vean que Ciudad y Delegación de Gobierno no somos un problema, es una oportunidad, tenemos la gran suerte de que tanto la delegada del Gobierno, como el presidente de la Ciudad, en las cuestiones complejas se entienden muy bien y desde este momento lo podéis visualizar”, ha destacado Juan Bosco.

Al acto, además del senador y el consejero de Educación, han acudido también representantes de la Confederación de Empresarios, del Colegio de Graduados Sociales, del SEPE y de UGT, con quienes Bosco ha trabajado codo con codo durante la pandemia para los planes de reconstrucción económica. Un espíritu de diálogo y colaboración que, insiste, quiere trasladar a la difícil y compleja situación a la que se enfrenta el sistema educativo. “Fuimos capaces de encontrar un espacio de diálogo, compromiso y encuentro y de trabajo común esa metodología, todo eso que hemos aprendido en circunstancias muy difíciles, es lo que me gustaría trasladar en la medida de lo posible a la Dirección Provincial de Educación”.

“A nadie se le oculta que la situación es compleja y hay que ser prudente, pero tengo una pequeña ventaja, conozco los equipos directivos de esta ciudad, he peleado con ellos codo con codo como inspector de Educación, y sé que lo vamos pelear, que nos vamos a arremangar y lo vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas (…) No vamos perder ni l are, ni la prudencia, ni la capacidad de diálogo y de avanzar juntos”.