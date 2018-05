Búscome reclama la creación de un Consejo Escolar en Ceuta

Búscoma lamenta que " no hayan querido, desde el Gobierno central crear el Consejo Escolar en Ceuta y Melilla, por la excusa de decir que ya estamos representados a través del Director General de Evaluación y Cooperación territorial del Ministerio de Educación, algo que consideramos que es una tomadura de pelo".

"Ya dijimos que no únicamente se tenía que crear este organismo, sino que vemos fundamental que Ceuta tenga un asiento en la Conferencia Sectorial de Educación, con la única finalidad de que no decidan por nosotros. El hecho de no tener competencias no es sinónimo a no tener voz. Ceuta necesita un Proyecto Educativo de Ciudad, adaptado a nuestras peculiaridades y singularidades, para que el caos, la desorganización, y la falta de acuerdo común no sea la tónica general de un sistema que necesita una reforma estructural".