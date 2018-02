Caballas propone crear un Observatorio de la Violencia Escolar

Caballas llevará al próximo Pleno una propuesta para la creación de un Observatorio de la Violencia Escolar, en el que participen las administraciones competentes y “expertos en la materia que puedan diseñar métodos rigurosos que permitan diagnosticar de manera continuada el alcance de este fenómeno” en nuestra Ciudad.

Un Observatorio que trabajaría en paralelo con un Grupo de Trabajo, integrado por las administraciones, asociaciones de padres y madres de alumnos, partidos políticos y expertos en la materia, para elaborar un inventario de medidas a corto plazo para combatir la violencia en las aulas.

La coalición recuerda que la reciente y gravísima agresión sufrida por una profesora en un instituto de nuestra Ciudad, ha puesto de actualidad una realidad compleja y “no siempre bien comprendida”, como es la violencia que sufren diariamente un número muy considerable de los miembros de la comunidad educativa. Es ocioso explicar la gravedad de este fenómeno, tanto para los que sufren directamente hechos de esta naturaleza, como para el sistema educativo en su conjunto y por extensión para toda la sociedad”, admiten.

Caballas considera que potenciar la convivencia en los centros, y erradicar todo vestigio de conductas violentas, debe ser un objetivo político prioritario. No es fácil. Pero queremos una escuela libre de violencia en la que imperen los valores democráticos. Esta es una opinión probablemente compartida de manera unánime. Sin embargo esta voluntad no se ve reflejada con hechos. No existe una política clara para combatir este fenómeno. Es más, ni siquiera contamos con un diagnóstico fiable sobre la dimensión del problema, sus causas y las posibilidades de intervención en el ámbito pedagógico y social.