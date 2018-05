Caballas se suma a la defensa de la escuela pública

Para la coalición Caballas, las "clamorosas deficiencias del sistema educativo", constituyen uno de los problemas estructurales más importantes de los que lastran el desarrollo de nuestra Ciudad. "Seguimos siendo el territorio con el índice más alto e fracaso escolar de todo el país. Así transcurren los años sin que el Gobierno de la Nación competente en esa materia, asuma de forma efectiva la responsabilidad de arbitrar las medidas necesarias para cambiar las cosas". razones que les empujan a sumarse a la concentración en defensa de la Escuela Pública del próximo 8 de mayo.

Por todo ello, Caballas apoya la concentración convocada por la “Plataforma por la Escuela Pública”, para el próximo martes a las 19,30 en la Plaza de los Reyes, para reivindicar un cambio en la política educativa que saque a esta Ciudad del “boquete educativo” en el que nos ha metido el irresponsable Gobierno del PP.

"La escasez de cen ros y profesores, y en especial el desmantelamiento de todas los programas de “atención a la diversidad”, no sólo no han encontrado una vía de solución sino que la situación ha ido empeorando paulatinamente, ante una indiferencia culpable del Gobierno que merece una reprobación pública en toda regla. Más del ochenta por ciento de las aulas de Ceuta tienen una “ratio” ilegal (a pesar de las constantes apelaciones del PP a la legalidad como el sostén de la democracia). El profesorado para atender desdobles, refuerzos, y programas educativos destinaos al alumnado con mayores dificultades es, sencillamente, inexistente", resumen en un comunicado, a ñadiendo otras cerencias como "una política de becas insuficiente (no alcanza a cubrir los gastos), errática (no se asignan con criterios justos y objetivos) e ineficiente (impide a los alumnos beneficiarios iniciar el curso con todo el material). Esta política de becas, mezquina donde las haya, es un auténtico atentado a la igualdad de oportunidades que deja en una clara desventaja al alumnado de extracción socioeconómica más humilde. Al PP parece no importarle nada de todo esto, Sus hechos, o mejor dicho la ausencia de ellos, lo convierten en un cómplice de esta agresión al derecho a una educación pública, gratuita y de calidad, que sufren miles de familias ceutíes".