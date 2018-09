Celaya rehúye polemizar con Educación por la cesión de suelo pero recuerda que hay tres colegios aún pendientes

Aun así, recuerda Celaya, hay tres proyectos aún pendientes, dos en el Brull y Loma Colmenar y un tercero por definir. Proyectos para los que había hoja de ruta e incluso acuerdos de colaboración que ahora deben ratificarse. “Ellos también tienen que decirnos si eso sigue en pie”, apunta Celaya, que insistió en no ir más allá en sus críticas, recordando que para eso están los correspondientes grupos parlamentarios.

Celaya recordó también que el primero de los proyectos, el pensado para el Brull era inicialmente “poco ambicioso”, un instituto de educación secundaria “pequeño, moderno y ajardinado” que no soluciona las necesidades de una ciudad con pocos centros educativos y una gran escasez de suelo. Aun así, recuerda Celaya, la parcela del Brull no sirve mientras no haya un PGOU que recalifique el suelo de residencial a dotacional o, mediante un atajo con la declaración de interés general del proyecto y la recalificación firmada por el Consejo de Ministros, lo que podría suceder este mismo viernes.

Por otro lado, la parcela de Loma Colmenar pertenece a SEPES, por tanto a la Administración General del Estado y corresponde al Ministerio dar los pasos sin necesidad de cesión de suelo y, en cambio, el tercer instituto planeado no encuentra todavía suelo. Los terrenos de Ybarrola están ya descartados por el desnivel y la posible contaminación de la parcela y, respecto a las alternativas, el Ministerio de Defensa se niega a deshacerse del acuartelamiento Fiscer al considerarlo en el nuevo PGOU como terrenos afectos a la seguridad nacional.