Las chicas apuestan por las tecnologías

“Quiero ser ingeniera” es el lema de los dos Campus Tecnológicos para chicas organizados en Granada y Ceuta por la UGR, que se han celebrado durante dos semanas y en los que han participado 40 en Granada y 28 en Ceuta, tutorizadas por alumnas de Informática y Telecomunicaciones, que han sido las monitoras de las jóvenes que cursan ESO y Bachillerato.

Esta iniciativa se ha celebrado por primera vez en Ceuta, en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología; y en Granada ha alcanzado su quinta edición, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicación, para fomentar vocaciones tecnológicas entre las jóvenes estudiantes y paliar la escasísima presencia de mujeres en estos estudios.

En Granada la coordinadora ha sido María Isabel García, directora de la Oficina de Software Libre de la UGR y profesora titular del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores. Las monitoras han sido las estudiantes Elvira Castillo Fernández, Ángela Pozo Mateos y Celia Pedregosa.

En Ceuta se ha contado con la coordinación de Beatriz Prieto, profesora del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores, y las monitoras Hayar Al Achhab Ben Amar, Meriam Abdelmaula Muyahid y Julieta Herrero.

En los actos de clausura de ambos Campus se presentaron los proyectos finales de cada grupo de trabajo, desarrollados por alumnas en grupos, en los que se han planteado proyectos como “On Telesketch”, un huerto inteligente, un robot “siguelíneas”, “Adventure time”, basado en la serie “Hora de Aventuras”, “Rudolfa car”, coche que se maneja desde el móvil, ''maquiblog'', otro proyecto con Arduino y cubos led, un videojuego con software libre como es Scratch o el desarrollo de una aplicación con AppInventor para mostrar la “magia” de este mundo tan divertido.

En esta edición se ha contado con el patrocinio de las empresas NovaTec, Nosolosoftware, Financial Force, Gupo Santillana, Seven Solutions, Badger Maps Granada, Nazaríes IT, Createc 3D, Habílitas Educación y Conecta 13. Además se cuenta con el apoyo de la Unidad de Igualdad del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión, la Delegación de la Rectora para la Universidad Digital y las sedes donde se desarrolla.