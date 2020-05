El Siete Colinas saca nota en el global #TakeActionDay

El IES Siete Colinas ha participado con gran éxito en el #TakeActionDay, iniciativa enmarcada dentro del proyecto educativo global #TakeActionProject, en el que más de 100.000 estudiantes de más de 75 países de todo el mundo han participado a través de las que se vienen llamando habilidades educativas del Siglo XXI: ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos), pensamiento crítico, resolución de problemas, o creatividad y empatía, entre otras, con especial hincapié en la rama CTIAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).

El citado proyecto ha sido dirigido y coordinado por dos educadores de renombre a nivel mundial, la estadounidense Jennifer Williams, fundadora del movimiento global de profesores TeachSDGs (www.teachsdgs.org) , cuyo fin es la introducción de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en los currículos educativos y del que forman parte más de 25000 profesores de todo el mundo, así como el belga Koen Timmers, Top 10 del Global Teacher Prize, edición 2018 (https://www.globalteacherprize.org/es/el-premio/el-premio). Ambos son cofundadores del grupo educativo TAG (Take Action Global) .

El #TakeActionDay ha venido a ser como un cierre ceremonial del proyecto, que contó con la presencia del asesor especial de Antonio Guterres (Secretario General de Naciones Unidas), el chileno Fabrizio Hochschild, que pudo constatar de primera mano la variedad de enfoques en las diferentes prácticas educativas que fueron elegidas para la ocasión (entre ellas la del centro educativo ceutí), puestas en liza en una sesión virtual celebrada a lo largo del día 1 de mayo.

El Sr. Hochschild felicitó a todos los asistentes, manifestando el gran interés y apoyo que Naciones Unidas viene mostrando por el trabajo de los más jóvenes bajo este nuevo marco en el que el alumno y su creatividad se sitúan en el centro del aprendizaje, y en el que “pequeñas ideas pueden convertirse en grandes soluciones”, mostrándose asimismo “inspirado por la positividad y compromiso de los más jóvenes”, pues “la voz de los estudiantes servirá para superar los obstáculos que nos plantee el futuro”.

El IES Siete Colinas, representado por su profesor de inglés, Juan Luis Muñoz Arbona, centró su exposición en el aprendizaje a distancia, a través del monográfico que sus alumnos realizaron en torno al día de la tierra desde casa (#EarthDayAtHome), con el telón de fondo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) como centro de acción. Entre otros, se realizaron trabajos que abarcaron los ODS números 13, 14 y 15 (Acción por el Clima; Vida bajo el Mar y Vida de Ecosistemas Terrestres, respectivamente)., y en los cuales también se incorporó la metodología ACLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera).

Los alumnos se han mostrado “muy entusiasmados con esta metodología”, así como la comunidad educativa más cercana (sus padres y madres), que también se han implicado, así como por la posibilidad de colocar a Ceuta en el mapa educativo a nivel internacional, habiendo sido mostrados trabajos de varios cursos de 1º de la ESO, grupos C, F, H y K, así como el curso de 1º Bachillerato C. Entre otros, fueron presentados los de Paula, Alejandro, Manuela y Daniel de 1º de ESO H, los de Israh y Aaya de 1º de ESO C, los de Yasser, Priscila y Carmen de 1º de ESO F, los de Arianna e Iván de 1º de ESO K o los de Carlos, Inhar, Javier, Marwa y Mariam de 1º de Bachillerato C. Los trabajos comprendieron desde ilustraciones o dibujos realizados manualmente o a través de dispositivos digitales, pasando por montajes fotográficos o vídeos personalizados con canciones en inglés subtituladas al español acompañando alguno de dichos vídeos, e incluso utilizando las posibilidades que ofrecen nuevas redes sociales, como Tik Tok, o la aplicación Padlet, con la cual se ha presentado un tablón de anuncios tecnológico con mensajes de calado social por el fututo de nuestro planeta y la consecución de los ODS de otros muchos alumnos, que se han implicado en dicha fiesta educativa (https://padlet.com/jlmunozarbona/gesuoppgsnda) .

La propuesta del centro ceutí causó grata impresión entre los asistentes, pues se valoraron especialmente la creatividad, pasión y empatía de sus alumnos (a pesar de haberse realizado dentro de un marco de aprendizaje a distancia), el uso de la tecnología como herramienta de expansión del aprendizaje y la creatividad, así como el planteamiento de la metodología ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) y el especial enfoque en arte y conciencia globales (Art & Global Awareness).

Muchos estudios, como el de la Universidad estadounidense de Stanford, plantean estas formas de aprendizaje como altamente efectivas entre el alumnado, pues “cuando los adolescentes se encuentran ante actividades escalonadas que permiten conectar con sus intereses más cercanos, son más propensos a implicarse y comprometerse con dichos cometidos, otorgándoles un fuerte sentido de pertenencia y arraigo al mundo que les rodea”.