CSIF apuesta por concentrar en pocas especialidades las plazas de las oposiciones docentes de 2020

El Sector de Enseñanza de CSIF en Ceuta ha reclamado este miércoles al director provincial de Educación, Javier Martínez, "más implicación en la planificación de las oposiciones a Secundaria de 2020". "Sabemos que no dependen directamente de la Dirección Provincial, pero ese no es motivo para no consensuar las especialidades y concretarlas cuanto antes para que los aspirantes puedan ponerse a prepararlas" ha argumentado.

Los de Estefanía Lara quieren negociar con la Administración también "el número de vacantes y los Cuerpos a convocar". El sindicato propone que salgan "alrededor de unas 60 plazas a repartir en diferentes Cuerpos y especialidades".

"Sería necesario publicar las especialidades de las plazas que saldrán a concurso en estas oposiciones para que los opositores puedan elegir o cambiar a otras afines", ha opinado CSIF, que apuesta por "concentrar el mayor número de plazas posibles en la menor cantidad de especialidades posibles" para "dar oportunidad de alcanzar su objetivo a un mayor número de opositores y permitir al resto presentarse con mayores posibilidades en otros lugares de España".

CSIF también ha solicitado que la fecha del concurso-oposición "se haga coincidir con las oposiciones en Andalucía con el fin de dar mayores posibilidades a los docentes ceutíes”, tal y como ha sucedido en las convocatorias de años anteriores.