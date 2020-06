VOX alerta de que con los alumnos de Educación Especial la educación a distancia “no es suficiente”

Los alumnos de Educación Especial son los más afectados por la paralización de las clases desde que se decretó el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo. Ya que, además de formación, ellos reciben atención especializada que les ayuda a desarrollarse como personas, adquirir autonomía y mejorar su nivel de vida. Por ello, la diputada nacional de VOX por Ceuta, Teresa López, se ha dirigido al Gobierno para preguntar qué gestiones se han llevado a cabo para paliar la situación en la que se han quedado estos niños con necesidades educativas especiales durante el confinamiento.

Señala la parlamentaria ceutí cómo los profesores y técnicos de los colegios de Educación Especial, “pese a su excelente predisposición, no pueden alcanzar el objetivo de la concreta educación que necesita este tipo de alumnado”. “En estos casos, la educación a distancia no es suficiente”, advierte y añade: “No es sólo educación lo que esos niños reciben. Necesitan tratamientos y conscientes de que pueden ser pacientes de riesgo ante la Covid-19, no pueden dejar de tener la posibilidad de avanzar y adquirir la autonomía que, como ser humano, necesitan”.

Ante esta situación, López pregunta al Ejecutivo socialista “cómo va a paliar el retraso de los alumnos con necesidades educativas especiales respecto a su avance en integración y autonomía”. Además, pide que se informe sobre “cómo tiene pensado poner en marcha la vuelta a las aulas” de estos alumnos y “bajo qué garantías de seguridad y sanitarias frente a la Covid-19”.

Docentes interinos en Marruecos

También sobre Educación, la diputada nacional de VOX ha registrado otra pregunta, en este caso, sobre los docentes interinos de la Embajada de España en Marruecos. Después de que el Gobierno respondiera a López que los despidos que inicialmente se había comunicado a algunos de estos docentes se revocaban y se abrirían expedientes disciplinarios, la parlamentaria ceutí pregunta cuántos se piensan iniciar y cuántos están en proceso.

“¿Cree el Ejecutivo de la Nación adecuado sancionar a estos docentes cuando el Gobierno dictó un Estado de Alarma por motivos excepcionales ocasionados por la pandemia de la Covid-19?”, cuestiona López. Además, la diputada pide al Gobierno que diga con qué objetivo se quiere sancionar a los docentes españoles dependientes de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Marruecos.