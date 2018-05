La división marca la concentración en defensa de la Educación Pública en Ceuta

Alrededor de 150 personas, no muchas ni bien avenidas, divididas en varios grupos, a veces incluso contrapuestas, se han concentrado este martes a última hora de la tarde en la Plaza de los Reyes con la presunta voluntad común de reprochar el fracaso de las negociaciones del Pacto de Estado por la Educación y defender la Educación Pública con una exigencia de más inversión y la derogación de los recortes.

La cita estaba promovida bajo el lema 'La Educación en Ceuta necesita más centros, más profesores y menos mentiras' por la Plataforma que aglutina a nivel nacional a representantes de docentes, de alumnos y de familias y otras entidades sociales y políticas (en la ciudad autónoma han estado presentes Podemos, Caballas...) pero de ese núcleo se ha escindido en Ceuta tanto FeSP-UGT como el colectivo feminista 8-M, que se han colocado con sus propias pancartas.

En el caso del sindicato, durante unos minutos se ha colocado con su lona ('¡¡¡Exigimos cumplir nuestro documento reivindicativo para dignifiar la Educación Pública de Ceuta!!!') enfrente de los convocantes, como si de una contramanifestación se tratara, tras otra lona firmada por la Junta de Personal Docente pero en realidad sostenida solo por los ugetistas.

No sin reparos, al final los delegados de UGT que no estaban ya tras la pancarta de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública han acabado colocándose a un lado de aquella. El sindicato de Francisco Lobato lleva días sintiendo que no se le ha dado un papel protagonista en la movilización y ha remarcado en Redes Sociales que no iba a ir “a rebufo”.

En ese empeñó terminó quedándose ni entero ni acompañado: FECCOO, con la Plataforma; CSIF muy lejos de ser crítico con la LOMCE como los sindicatos de clase (su líder local, Malika Al-Lal, por ejemplo está en la cúpula del PP Regional) y ANPE estima que no puede "diluir" con reivindicaciones sociales otras profesionales como la equiparación salarial.

Al final de la concentración la secretaria de la FAMPA, Yamila Mohamed, ha leído un manifiesto que ha resumido las exigencias de la comunidad educativa para el sistema educativo en Ceuta: "Más becas y ayudas para el alumnado; mejor financiación de la Educación; nueva Ley consensuada con la comunidad educativa; reversión de los recortes; construcción de nuevos centros; bajada de ratios; recuperación de programas de atención a la diversidad; reducción de horas lectivas para el profesorado y aumento de su cupo".

La diputada autonómica socialista Mayda Daoud ha aprovechado la reunión para anunciar a los medios que el PSOE planteará en el Pleno de nuevo la necesidad de derogar la LOMCE y la vicesecretaria general de Juventudes Socialistas, Begoña Hernando, ha recordado que "las ratios de alumnos por clase no pueden seguir siendo las que son en esta ciudad" y ha reclamado con urgencia más becas, una rebaja de las tasas universitarias y "una Ley que tenga en cuenta en su elaboración la voz de las personas que estan en las aulas y un Pacto de Estado que evite nuevos cambios completos cada poco".