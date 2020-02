Los docentes del CEIP Ciudad de Ceuta suspenden las clases "consternados" por el arresto de un maestro

"El equipo docente" del CEIP Ciudad de Ceuta ha decidido suspender la actividad lectiva en el centro este viernes después de que ayer la Policía Nacional detuviese a un maestro de Educación Física denunciado por presuntos abusos sexuales a una alumna de Infantil. Los maestros permanecerán en el patio con los pequeños. Uno de los miembros del Claustro, Germán Fernández, ha leído un comunicado ante los periodistas y un nutrido grupo de estudiantes y progenitores en el que ha transmitido la "consternación" del Claustro por lo sucedido con un compañero "intachable" sobre cuya inocencia dicen no tener ni el menor atisbo de duda.

En otros centros como el CEIP Vicente Aleixandre también se ha cancelado el pasacalles de Carnaval que estaba programado por la barriada de Manzanera. La Delegación del Gobierno y la Dirección Provincial del Ministerio de Educación harán a las 11.30 horas de este viernes una "declaración institucional" sobre el asunto.

"Continuamos consternados ante la situación desesperante que vivimos: Claudio, injustamente acusado, ha dormido en el calabozo y queremos manifestar nuestra repulsa ante un caso sin precedentes de acoso al colectivo de maestros", han denunciado los docentes en relación con la coyuntura que vive "un maestro intachable que nos podría tocar a cualquiera".

"La vida de los docentes en Ceuta ha dado un giro de 180 grados: el miedo impregnará nuestra práctica docente y nada será así", ha alertado el portavoz del colectivo, que ve al profesorado "atado de pies y manos" y ha llamado a las familias a "no permitir que esto continúe" en beneficio, en primer lugar, del propio alumnado, víctima de "una atrocidad". "Gracias a los que nos estáis apoyando", ha concluido en una concentración improvisada ante las puertas del centro.

El presidente de la Junta de Personal Docente, Francisco Lobato, que se ha sumado a la movilización, ha trasladado el "total apoyo" del órgano de representación "al profesorado". "El protagonismo lo tiene que tener este movimiento espontáneo de los docentes ante el miedo y la indignación que se siente por la situación vivida y nosotros no vamos a interferir con la Policía y la Justicia, que se supone que están haciendo su trabajo", ha explicado.

No obstante, el ugetista ha reclamado que se "visualice" la presunción de inocencia. "No puede ser que sin dar margen a la defensa se detenga a un profesor sobre el que solo sabemos que existe una denuncia de una madre: tenemos plena confianza en la Justicia, pero en dos casos se ha aplicado el mismo protocolo y no sabemos si de verdad hace falta presentarse en un colegio y sacar a un profesor esposado en horario escolar... ¿No se puede ser algo más discretos?", ha preguntado.

El sindicalista también ha trasladado el "miedo" del profesorado al conjunto de la ciudadanía. "Tenemos toda la confianza en la Policía y la Justicia, pero las formas esta vez creemos que no han sido las correctas: se ha quitado del medio la presunción de inocencia", ha lamentado antes de negarse a elucubrar sobre "habladurías sin sentido" como que tras las denuncias formuladas que han llevado a la entrada en prisión sin fianza de un maestro del CEIP Ramón y Cajal y el arresto a la espera de pasar a disposición judicial de otro del CEIP Ciudad de Ceuta(la Policía tiene de margen hasta el domingo y las actuaciones ya están bajo secreto) haya un motor económico.