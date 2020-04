La Escuela Oficial de Idiomas y el Instituto esperan directrices del MEFP sobre cómo cerrar este curso

Tanto la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Ceuta, que ofrece formación reglada, como el Instituto de Idiomas, que no lo hace, todavía esperan directrices del Ministerio de Educación y Formación Profesional sobre cómo cerrar el curso interrumpido por la crisis de la enfermedad del coronavirus. La Comisión Sectorial de esta semana no ha marcado criterios específicos para este tipo de enseñanzas, aunque la tónica general para todo el sistema es la no repetición salvo circunstancias "muy excepcionales".

La directora de la EOI local, Raquel Sánchez, ha explicado que aguarda “instrucciones del Ministerio a través de la Dirección Provincial” sobre qué hacer en sus distintos niveles con el alumnado matriculado que a mediados de marzo vio suspendidas las clases presenciales. Aunque no ofrece enseñanzas regladas y, por lo tanto, dispone de margen de maniobra, el Instituto de Idiomas de la Ciudad Autónoma está también pendiente de la línea que marque el MEFP.

“Las clases presenciales no se van a recuperar de momento y la Consejería ya ha mantenido conversaciones con el equipo directivo para que se retomen las actividades a distancia”, ha señalado el responsable del área, Carlos Rontomé, quien ha apuntado que “al no tratarse de estudios reglados, tendrán que ser los responsables del Institutos los que decidan sobre cuestiones como la evaluación y la promoción, pero en todo caso se van a orientar por lo dispuesto para los centros de enseñanzas regladas por parte del Ministerio”.

Ante las críticas por falta de información desde hace más de un mes de algunos padres que ayer mismo lamentaron no tener respuesta “ni a llamadas ni a mensajes”, desde el Gobierno local han anunciado que se está elaborando una circular que se hará llegar a todo el alumnado y a sus familias para informarles de todas las novedades.