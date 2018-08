FECCOO, CSIF y ANPE cargan contra el presidente de la Junta de Personal Docente por “antidemocrático”

Los sindicatos FECCOO, CSIF y ANPE califican el comportamiento de Francisco Lobato (UGT), presidente de la Junta de Personal Docente de “antidemocrático” y de “una total falta de respeto y de consideración en lo personal, como compañeros y en lo institucional, con las organizaciones a las que representamos” tras conocer, a través los medios de comunicación, algunos de los planes de Lobato. Decisiones que, insisten, no han sido consensuadas y ni tan siquiera consultadas.

“No ha hecho ni una sola reunión con el resto de sindicatos, no ha compartido (ni siquiera telefónicamente) con ninguna otra organización las propuestas o conclusiones de esas supuestas charlas que, posteriormente, han salido a la luz pública en nombre de la Junta de Personal”, explican, recordando que las decisiones de la Junta de Personal siempre se han tomado por consenso, “de hecho nunca hemos recurrido a votaciones, ya que no han sido necesarias puesto que nos hemos esforzado en adoptar SIEMPRE decisiones unánimes, entendiendo que la unión sindical favorece los objetivos a conseguir”.

“Somos conscientes de que estas refriegas públicas no son buenas para nadie, pero su osadía y reiteración en esa forma de proceder, nos obliga a utilizar los medios públicos a los que tanto acude, para que usted no nos utilice, ni a nosotros ni a nuestras organizaciones”, avisan, emplazando a Lobato a que reconsidere su actuación y explique en el lugar adecuado su futura forma de actuar. Eso sí, aunque creen que “es legítimo, aunque no deseable, funcionar por mayorías, incluso, aunque no democrático, sería posible optar por un modelo presidencialista, todo entra dentro de las reglas del juego”, exigen a Lobato que “aclare estas nuevas reglas del juego para que todos sepamos cuales son las normas y así poder actuar en consecuencia”.