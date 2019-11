FECCOO se postula como la opción para "volver a luchar" por los docentes y el sistema educativo

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO) de Ceuta ha presentado este miércoles por la tarde en rueda de prensa sus compromisos para las elecciones sindicales a la Junta de Personal Docente No Universitario del próximo 3 de diciembre, una cita a la que los de Juan Luis Aróstegui concurren bajo el lema ‘¿Volvemos a la lucha?’.

El cabeza de lista ha resumido a las claras su propuesta: “Maestros y profesores deben elegir entre seguir callados, para lo que pueden elegir cualquier otro sindicato, o volver a la lucha”. "Hay que unir al colectivo, aunar esfueros, luchar por las reivindicaciones y que la Junta de Personal sea el ariete que abra caminos y movilizaciones", ha defendido tras cuatro años con FeSP-UGT al frente del órgano de representación.

Ante las centrales que presumen de apolíticas, FECCOO se posiciona con determinación: “Las condiciones profesionales de los docentes y la calidad del sistema están directamente relacionadas y no podemos pedir a quienes tienen horarios agotadores y carecen de tiempo para pensar que innoven: el hacinamiento en las aulas es una estafa a la sociedad porque en vez de educar, se vigila”.

El 3-D, a juicio de FECCOO, la ciudad se juega mucho más que el reparto de los 23 asientos del órgano de representación docente. “La decisión va a determinar el futuro de la profesión y de la enseñanza en Ceuta”, ha advertido Aróstegui en una comparecencia en la que la central se ha mostrado muy “crítica” con respecto a la actualidad del sistema educativo en la ciudad, en manos de una Dirección Provincial reducida a “pequeña oficina de gestión que no puede contratar ni un ordenanza o la reparación de un cristal”.

“No existe una dirección política y desde Madrid cada vez nos tienen menos en cuenta: las normas de los centros tienen 25 años de antigüedad, la atención a la diversidad no pasa de varios principios retóricos y no hay ni se esperan planes para desarrollar una estructura que el retraso de los Planes de Empleo ha desnudado: no solo no hay recursos para atender al alumnado con TEA, no hay ni para abrir los centros”, ha alertado el cabeza de lista, partidario de que cuando menos el Ministerio cree una Dirección General para las dos ciudades autónomas.

“Encerrados en despachos, con el clamor sordo, no avanzamos: hay que trascender el ‘yo no puedo más’ porque las reivindicaciones se ganan en la calle y se discuten en asambleas”, ha señalado Aróstegui junto a Lorena Díaz, Antonio Palomo, Mari Ángeles Martínez y el presidente de PIDOCE, Luis Manuel Tovar, que se ha sumado a la candidatura porque “FECCOO fue el único sindicato que nos ayudó en vez de desanimarnos o intentar desactivarnos”.

“La defensa de la estabilidad en el empleo”, recordó Aróstegui con respecto al colectivo más precario, “es innegociable para Comisiones Obreras y apurar al máximo la legalidad para apoyar a los interinos, también”.