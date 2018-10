El Gobierno prepara la licitación de una guardería concertada en el solar del antiguo cine África

Para MDyC, promotora de la iniciativa a la que se sumó la oposición en pleno, que contó con el apoyo unánime de todas las formaciones, la ampliación del número de plazas de guardería, prometida muchas veces por el Gobierno pero nunca cumplida, es necesaria no solo para luchar contra el fracaso escolar y la exclusión social, sino también para ayudar en la integración de la mujer en el mercado laboral. “Por qué tienen que ser mujeres, en mi casa me dedico yo también a estas cosas”, rebatió el portavoz del grupo popular, Emilio Carreira. “Por desgracia la realidad pone de manifiesto que si alguien tiene que sacrificarse en la familia son las mujeres, por eso tiene que haber más plazas, me da igual que sean públicas o privadas, pero hasta la fecha pregunte quién suele hacerlo”, argumentó la portavoz de MDyC, Fatima Hamed.

“Los Presupuestos irán diciendo cuál es la verdadera voluntad política, esto es como el albergue, una acción concertada no tiene por qué ser un perjuicio para el usuario, no hablo de guarderías privadas, sino de concertadas”, quiso subrayar Carreira. Para Caballas y PSOE, otra de las prioridades pasa por el mantenimiento de las guarderías públicas existentes, legadas por el Estado, y que en casos como el José Acosta conviven con obras de remodelación, que acumulan obras de retraso. Un retraso que, explicó el portavoz del PP, obedece a que los trabajadores “tienen convenios “ y “en Ceuta no trabaja nadie por la tarde”.