González (UNED), sobre Ávila: "Se intentó arreglar una situación, no se atinó y seguimos trabajando"

El director del Centro Universitario UNED Ceuta, Javier González, y el secretario del mismo, Enrique Ávila, han presentado este lunes en rueda de prensa "los objetivos marcados para el curso académico 2018-2019 y las actividades previstas hasta la fecha". En el primer capítulo han incluido "la atención al alumnado, nuestra razón de ser"; y la mejora de las infraestructuras y la ampliación de la plantilla de 81 profesores-tutores disponible.

En la agenda de actividades de Extensión Universitaria 2018-2019 volverán a tener su hueco citas como el Congreso de Movimientos Migratorios, las Jornadas de Geopolítica y Geoestrategia y las de Medios de Comunicación junto a citas ligadas al 40º aniversario de la Constitución, a la Mediación y el Arbitraje, el 'coaching' y otras propuestas prácticas como, en noviembre, las vinculadas a la elaboración de los Trabajos de Fin de Grado y los informes de Trabajo Social.

Este curso, cuyo plazo de matriculación se cierra el miércoles, no se incorpora ningún Grado nuevo a la oferta de la UNED, que en su Centro Universitario local tiene todo su catálogo nacional de titulaciones disponible, y se supone que Derecho y Psicología volverán a ser las más demandadas. De momento ha se han inscrito 597 estudiantes (algo por debajo de las cifras del año pasado, 628, a la espera del resultado de la recta final de esta semana).

González ha avanzado que ya se está trabajando en las bases de los concursos que permitirán cubrir todas las vacantes que dejen los al menos once docentes en situación de incompatibilidad por estar cobrando Clases Pasivas u otros dos sueldos públicos que renuncien a la UNED, proceso que se espera tener listo "a finales de noviembre como muy tarde". El alumnado no quedará "en ningún caso" desatendido en ningún momento, ya que se recurrirá a los apoyos de Campus en todas las situaciones necesarias..

El director no ha escatimado elogios hacia el Claustro del Centro, que según ha dicho hacen una labor encomiable y de forma "casi altruista", y no ha querido profundizar en el caso de su secretario y su regularización de retribuciones, paralizada la semana pasada en el Consorcio Rector: "Se intentó arreglar una situación, no se atinó y estamos trabajando para arreglar el problema pero sigue aquí con nostros", ha resumido en relación con Ávila.

El secretario se ha remitido a la carta al director que este fin de semana ha enviado a los medios y se ha limitado a lamentar que se haya "cuestionado" su "honradez" descartando, al menos de momento, emprender acciones legales. "Conzco el mundo de la política y su juego", ha apuntado Ávila después de que Ciudadanos asegurase la semana pasada que desde 2008 disfruta de unas retribuciones "a la medida" de 45.000 euros mensuales en concepto de "gratificación" que compaginaba con su pensión y que, al no poder seguir compatibilizándolo, se le pretendía hacer otro ajuste igual de individual.