Google selecciona el vídeo contra el ciberacoso de los alumnos del IES Abyla

Google ha seleccionado el vídeo realizado por cuatro alumnos en la asignatura Valores Éticos del IES Abyla para su proyecto "Somos más, contra el odio y el radicalismo". El video, que puede verse en la plataforma del proyecto habilitada por Goggle , será emitido este martes a las 23:45 en la 2 de TVE dentro del programa Documentos TV.

Esta iniciativa de Google tiene por objeto promover un compromiso activo de los jóvenes en la eliminación de la radicalización violenta y el discurso del odio, que sirva como germen de un amplio movimiento social contra este tipo de manifestaciones. La campaña Somos Más se realiza con la colaboración de YouTube, el Gobierno de España (específicamente a través del Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de Seguridad y CITCO); el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa); el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Secretaría General de Inmigración y Emigración y OBERAXE); y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, a través del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de INJUVE); la Red Aware (Alliance of Women Against Radicalization and Extremism); FeSP-UGT (Aula Intercultural) y la ONG Jóvenes y Desarrollo.