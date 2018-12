Historias de la Transición por el cumpleaños de la Constitución

El Salón de actos de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación ha reunido este martes por la tarde con motivo del 40º aniversario de la Constitución a unas treinta personas, en su mayoría docentes, alrededor de una mesa de debate que han encabezado el director provincial, Javier Martínez, y tres profesores de Historia, Manuel Cámara, Concha Rodríguez y Alfonso Roldán.

Los cuatro han tenido la oportunidad de compartir y confrontar anécdotas y reflexiones sobre la Transición y la proclamación de la Carta Magna de 1978, sobre los años más cruentos del terrorismo (sobre todo etarra pero también de otras organizaciones), la permanente amenaza de un golpe militar...

El asesor de la Unidad de Programas Educativos (UPE) José Simón ha llevado las riendas de un formato muy preparado con vídeos, fotografías y otros materiales para ir avanzando en el relato histórico con proyecciones, extractos de documentales...

El objetivo era crear "un acto ágil donde se pudiese interactuar con el público asistente" para que todos pudieran "participar y dar su opinión sobre esta fecha importante en la historia reciente de España" y se ha conseguido.

Entre las experiencias compartidas se han contrapuesto historias muy distintas sobre cómo se vivió en el entorno de los presentes la muerte de Franco hasta testimonios estremecedores de quien vivió en primera línea alguno de los atentados más sangrientos en el Madrid de los ochenta.

Algunos como Martínez repasaron sus peripecias vitales en el socialismo desde los setenta o sus carreras delante de los 'grises'. Hubo quienes censuraron con acritud la visión "idílica" que habitualmente se pretende proyectar de una Transición que no ajustó cuentas con los que tumbaron la República "con bayonetas" sino que se plegó, a su juicio, al Franquismo y a un dictador todavía enterrado en un mausoleo que "impuso" una Monarquía, aunque no faltó quien alertó que no hay por qué dar ese periodo de salida y ruptura con la Dictadura por terminado y agotado.

Otros aseguraron echar de menos en estos tiempos el espíritu de "pacto" y de búsqueda de "consensos" que imperó en los años de aprobación de la Constitución, una 'rara avis' en la Historia de España por su vigencia, ya cuatro décadas consecutivas.