El Instituto de Idiomas abre la matrícula para los exámenes de marzo de la Universidad de Cambridge

El Instituto de Idiomas ha abierto ya el plazo de matrícula (hasta el 1 de febrero para los exámenes de la Universidad de Cambridge del nivel PRELIMINARY for SCHOOLS “B1” y el KEY for SCHOOLS “A2”. Para los niveles superiores FIRST for SCHOOLS (B2) Y ADVANCED (C1) se extiende hasta el 8 de febrero.

El examen escrito de los dos primeros tendrá lugar el sábado 10 de marzo desde las 08:30 horas en las dependencias del Instituto de Idiomas en el Campus Universitario. Los otros dos, el sábado 17 de marzo en el mismo sitio.

Las pruebas orales están pendientes de confirmación y se comunicarán a los candidatos "siempre siguiendo las directrices de la Universidad de Cambridge".

Desde el año1997, el Instituto de Idiomas de Ceuta es el centro docente donde cualquier estudiante de Inglés puede presentarse en la ciudad a los distintos exámenes de la Universidad Británica.

Quienes lo desean pueden optar en distintas convocatorias a lo largo del año de los exámenes:

YOUNG LEARNERS:

Cambridge English: Pre A1 Starters

Cambridge English: A1 Movers

Cambridge English: A2 Flyers

A2 Cambridge English: Key / Key for Schools

B1 Cambridge English: Preliminary / Preliminary for Schools

B2 Cambridge English: First / First for Schools

C1 Cambridge English: Advanced

C2 Cambridge English: Proficiency

Los niveles son distintos, así cada estudiante puede elegir el que mejor se adapte a sus conocimientos del idioma. Cabe señalar que las fechas de los exámenes son inamovibles, ya que se realizan en todo el mundo el mismo día. Hay convocatorias durante todo el año (en octubre, diciembre, marzo y junio) y así cada candidato puede prepararse tranquilamente y presentarse cuando se sienta realmente preparado.

Año tras año, más de 5 millones de personas se presentan a estos exámenes, y lo hacen para mejorar sus perspectivas de empleo, para acreditar su educación, como preparativo para viajar o vivir en el extranjero, o simplemente porque desean contar con un CERTIFICADO de RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL que no caduca que demuestre el nivel que han alcanzado en el dominio del idioma inglés. Son válidos para el B1 que se exige para el grado universitario.

Los exámenes cubren las cuatro habilidades lingüísticas – comprensión auditiva, habla, lectura y escritura – e incluyen una serie de tareas que evalúan la capacidad del estudiante en el uso del idioma inglés.

Para más información, contactar con el INSTITUTO de IDIOMAS de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Campus Universitario 2ª Planta en horario de tarde de 16:00 a 17:00 de lunes a jueves. Para recibir la documentación escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: institutoidiomasceutacambridge@gmail.com