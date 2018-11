Jóvenes de 'La Esperanza', el 'Camoens' y la UGR analizan juntos los derechos de la infancia

"Mucho antes de que los niños ricos dejen de ser niños y descubran las drogas caras que aturden la soledad y enmascaran el miedo, ya los niños pobres están aspirando pegamento. Mientras los niños ricos juegan a la guerra con balas de rayos láser, ya las balas de plomo acribillan a los niños de la calle". ¿El Poblado y el Puerto?

Con el texto entrecomillado comienza el texto de 'La infancia es un peligro', de Eduardo Galeano, que se va a trabajar en el taller que, bajo el título ‘Derechos de la Infancia desde una mirada literaria y fílmica’, involucra de la mano de Pedagogía Ciudadana a adolescentes del Centro de Menores ‘La Esperanza’, alumnos del IES Luis de Camoens y estudiantes del Campus local de la UGR.

“Romper con estereotipos y prejuicios generados por desconocimiento e información sesgada” es uno de los objetivos principales de un proyecto que ha arrancado con una dinámica grupal para “fomentar el contacto entre colectivos como paso previo e imprescindible” y empezar a avanzar. El taller se desarrollará entre el 6 y el 20 de noviembre, tendrá un total de siete sesiones (a razón de tres semanales) cada una de las cuales se extenderá durante 90 minutos de duración.

Además de con el texto de Galeano se trabajará con literatura y películas como ‘Las bombas no tienen ojos’, ‘No se pueden seguir comprando armas’ y ‘Cómo se dibuja a un niño’, de Gloria Fuertes; ‘Diario de un ilegal’, de Rachid Nini; ‘Medio pan y un libro’, de Federico García Lorca; ‘Un lugar mejor’, de María Crespo y Moisés Romera; ‘The Other Pair’, de Sarah Rozik; ‘Vestido nuevo’, de Sergi Pérez; y ‘Aquel no era yo’, de Esteban Crespo.

Según los promotores del taller, la idea es utilizar la literatura y el cine para, desde un enfoque comunicativo, “abordar y analizar desde un mirada crítica aspectos relacionados con los Derechos de la Infancia”. A lo largo de la propuesta se irán realizando tareas y actividades diversas que por su profundo carácter transversal favorecerán “el desarrollo de múltiples competencias clave: aprender a aprender; comunicación lingüística; digital; mediática; sociales y cívicas”.

Como actividad final y coincidiendo con el Día Internacional de la Infancia, el 20 de noviembre, sus integrantes participaran en un encuentro que tendrá lugar en el CEIP Federico García Lorca en el cual expondrán sus experiencias, opiniones y conclusiones sobre su participación en la iniciativa.