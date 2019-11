Juan Carlos Navarro, del CEIP Ortega, elegido por el MEFP para una estancia profesional en Londres

Juan Carlos Navarro, docente del CEIP José Ortega y Gasset, ha sido seleccionado por el Ministerio de Educación a nivel nacional por su experiencia y trabajo para llevar a cabo el programa 'Estancias Profesionales' , una iniciativa a través de la cual el profesorado elegido tiene la posibilidad de pasar dos semanas en centros educativos de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República de Irlanda y Suiza para "conocer diferentes sistemas educativos y fórmulas de organización y gestión de centros además de ampliar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera o en una lengua extranjera".

Según Navarro, que ha estado en un centro público del Borough de Hackney, en Londres, a escasos diez minutos del centro financiero mundial, "nuestro sistema educativo necesita de recursos a nivel de profesorado y mayor inversión en educación para paliar deficiencias".

"Mientras que en un centro público londinense los docentes cuentan con más de un apoyo directo en sus aulas, en nuestro sistema el docente se encuentra solo y se ve más que 'abrumado' por tareas 'burocráticas' que no hacen sino mermar la calidad de enseñanza", ha comparado.

Navarro también ha subrayado que "debemos considerar otro tipo de factores como la historia, la multiculturalidad, el clima...que son determinantes dentro de un sistema educativo que no presta tanta atención a los medios tecnológicos pero cuyos resultados a nivel mundial están ahí".

No obstante, el docente ha valorado que "no todo es extrapolable a nuestro sistema educativo, que no debe ser infravalorado porque cada vez que tengo la oportunidad de viajar por motivos profesionales, esta visión se refuerza aún con mayor intensidad, ya que nuestro país bajo mi prisma profesional es uno de los mejores y no sólo a nivel europeo". "De hecho", ha apostillado, "comprobamos que muchos universitarios cuando finalizan sus estudios se marchan porque son mejor valorados fuera de España que en su propio país".

Navarro ha destacado que la comunidad hispana es cada vez mayor en el Reino Unido y su presencia es notable en docentes y alumnado por lo que "cada vez será más necesaria la dotación de profesores españoles en Inglaterra, aspecto a tener en cuenta profesionalmente". "La inversión en Educación es vital si pensamos en futuro como país, crecer con visión de futuro, y ofrecer posibilidades de prosperidad a nuestros ciudadanos es viable siempre y cuando haya más recursos en educación", ha resumido.