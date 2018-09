La Junta Docente convocará movilizaciones si el Ministerio socialista no responde a las expectativas

El Pleno de la Junta de Personal Docente No Universitario de Ceuta ha aprobado en su reunión bimensual ordinaria pedir al Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) que convocque el próximo curso un ‘concursillo’ de traslados, esto es, un procedimiento de provisión de puestos para su ocupación temporal en comisión de servicios por funcionarios de carrera antes del reparto de interinidades.

Según Francisco Lobato, la Junta deberá trasladar ahora a la Dirección Provincial su propuesta, en la que FECCOO ha pedido algo más de flexibilidad (la propuesta original exigía ceñirse casi exclusivamente a las opciones planteadas en el Concurso de Traslados) y una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha anulado parcialmente la orden de la Consejería de Educación sobre su ‘concursillo’. En la práctica, según FECCOO, se anula el veto a que el profesorado sin plaza definitiva (provisional o en expectativa, denominación según cuerpos) no pueda participar en este proceso.

El tribunal no ha atendido el argumento de la Administración educativa de la imposibilidad de solicitar un cambio de destino por conciliación si un docente no posee una plaza definitiva y, por tanto, desconociendo si requiere de un nuevo destino para conciliar su vida familiar y/o personal.

El TSJA ha anulado el veto a que en el 'concursillo' de Andalucía el profesorado sin plaza definitiva (provisional o en expectativa, denominación según cuerpos) no pueda participar en este proceso

El borrador elaborado por los ugetistas apuesta porque en el ‘concursillo’ se oferten “los puestos vacantes y los que resulten del presente procedimiento cuya cobertura se considere necesaria, de acuerdo con la planificación educativa existente para el curso 2019-2020, en el momento de efectuar el correspondiente proceso de adjudicación, derivada de la organización de grupos, horarios, ciclos y actividades educativas que se programen en los centros educativos”.

El Orden del Día de la cita también contemplaba debatir sobre el proceso de estabilización que se propone reducir drásticamente la temporalidad en los centros educativos y las especialidades que deberían contemplarse en las oposiciones de maestros que se convocarán el año próximo, así como la posible “convocatoria de movilizaciones”.

En este sentido, aunque Lobato ha repetido que los primeros pasos del Gobierno socialista no han colmado ni de lejos las expectativas generadas, la Junta Docente dará más o menos un mes de plazo, hasta “mediados o finales de octubre”, para que los Servicios Centrales respondan a su petición de convocatoria urgente del Grupo de Trabajo de Ceuta y Melilla “para conocer directamente las intenciones y prioridades de la Administración”. Si no hay contestación o esta no es satisfactoria sí arrancará un calendario “progresivo” de protestas.



Oposiciones y especialidades

Sobre las oposiciones, “confía” en que la nueva Administración socialista mantenga abierta la puerta a negociar con la parte social el diseño de las oposiciones y la elección de las especialidades. A la espera de poder ir concretando cifras de las del próximo año para maestros, el órgano de representación acordó ayer empezar a sentar unos criterios que, básicamente, según las fuentes consultadas por este periódico pasan por aplicar la lógica, esto es, incluir las que tienen un mayor número de interinidades (Infantil y Primaria) y aquellas que no han sido convocadas recientemente.

Los sindicatos han pactado no especular públicamente con ninguna posibilidad concreta para “no confundir al colectivo de opositores”. El ugetista ha recordado que “a día de hoy cualquier cálculo de plazas es una especulación porque ni siquiera sabemos si va a haber o no nuevos Presupuestos Generales del Estado”.

“Antes de nada queremos saber si el nuevo equipo del Ministerio mantiene el plan de estabilización que el Gobierno anterior pactó con los sindicatos y, entre otras cosas, si sostiene su apuesta de cuando el PSOE estaba en la oposición porque las pruebas no sean eliminatorias”, argumentó el sindicalista sobre las incógnitas que siguen pendientes de aclarar.