La Junta se niega a implantar el nuevo Máster de la UGR en Ceuta si el Ministerio no pone más dinero

El Consejo Andaluz de Universidades ha dado un frenazo en seco cuando ya se daba por hecha a la implantación de un nuevo Máster Universitario en Ceuta, el de Innovación y Mejora en Atención a la Diversidad, a partir del próximo curso académico 2018-2019. Lo mismo ha sucedido con el de Administración de Empresas y Dirección de Recursos Humanos en Entornos Internacionales que se ib a poner en marcha en Melilla.

Los decanos de la Facultad local de Educación, Economía y Tecnología y de la de Ciencias Jurídicas de la ciudad hermana, Antonio García y Juan Antonio Marmolejo, han pedido a todas las Administraciones competentes que busquen una solución.

Tras seis años asumiendo un déficit de varios millones de euros no cubierto por el Ministerio en manos del PP, la Junta de Andalucía parece haber dicho basta. El Consejo Andaluz de Universidades (CAU), en su reunión del pasado viernes aprobó con el voto en contra de la Rectora de la UGR, Pilar Aranda, el catálogo de títulos para el próximo curso sin esos dos nuevos títulos aprobados por la DEVA por considerar que la cantidad que se recoge en las enmiendas a los Presupuestos del Ministerio no da respuesta a las demandadas por la Junta.

En las enmiendas se han recogido 400.000 euros (250.000 para el nuevo Pabellón del Campus de Ceuta y 150.000 adicionales para la financiación de los Campus de ambas ciudades) con el compromiso de ir aumentando esta cantidad ejercicio a ejercicio. Ambos títulos de Posgrado aparecían en la preinscripción hasta el pasado jueves, fecha en la que se eliminaron de la oferta.

"No podemos estar de acuerdo con la resoución del Consejo Andaluz y no se debe permitir privar a nuestra comunidad universitaria la posibilidad de implantar estos Másteres por que no haya acuerdo en la financiación que la UGR ha de recibir para Ceuta y Melilla: la Educación Superior debe estar muy por encima de eso", estiman García y Marmolejo.

Ambos reclaman del Ministerio de Ciencia que ahora lidera Pedro Duque "un compromiso y una apuesta firme y real con la UGR en sus Campus de Ceuta y Melilla, mejorando sustancialmente la aportación que destina a los mismos para que puedan seguir ofreciendo con las mismas garantías de calidad títulos que consideramos de especial relevancia".

Las dos Facultades coinciden en que los Másteres, cada uno el suyo, "responden a las necesidades del estudiantado de ambas ciudades"; son "esenciales"; "responden a las necesidades formativas que requieren nuestros titulados"; y, además, contarán con financiación local. En el caso del de Ceuta, los desplazamientos del profesorado "estarán sufragados por un convenio de colaboración con la Consejería de Educación" que lidera Javier Celaya.