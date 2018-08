El Ministerio adjudicará el martes 340,5 vacantes de interinidad docente para el próximo curso

La Sala de Juntas de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEYFP) acogerá el próximo martes a partir de las 9.00 horas y durante toda la mañana el acto público (que no se suprime, como se planteó hace doce meses) de adjudicación de vacantes de interinidad de especialidades no convocadas a oposición este año para el próximo curso académico, primero para el Cuerpo de Profesores (tanto para Secundaria como para Formación Profesional y la Escuela Oficial d Idiomas) y después para el de Maestros.

Se distribuirán 114 vacantes de Secundaria, la mayoría (21) de Matemáticas y de Lengua Castellana y Literatura (12), las dos únicas especialidades que superan la decena en los distintos institutos de la ciudad. Por centros, en el IES Clara Campoamor se adjudicarán 27,5 vacantes de Secundara, 25,5 en el IES Almina y 23 en el IES Abyla. En el IES Site Colinas se repartirán 15 y 11,5 tanto en el IES Camoens como en el Puertas del Campo.

Las vacantes de interinidad para el próximo curso de Formación Profesional (45,5) se concentran sobre todo en el IES Almina (13,5), por delante del IES Abyla (9), el IES Luis de Camoens (7), el IES Puertas del Campo (6), el IES Clara Campoamor (5), el IES Siete Colinas 4) y la Unidad de Atención Temprana (1).

Para todos los colegios de la ciudad se adjudicarán 158,5 vacantes del Cuerpo de Maestros a las que deben sumarse otras cinco en los institutos, todas ellas de la especialidad de Audición y Lenguaje. La mayoría de las vacantes se concentra en las especialidades de Primaria (62) y de Infantil (43), muy por delante de Educación6) Física (16), Pedagogía Terapéutica (13), Música (8), Audición y Lenguaje (7,5) e Inglés (7).

Por centros, los CEIP Rey Juan Carlos I (21), Reina Sofía (16,5), Príncipe Felipe (16), Santa Amelia (13), Federico García Lorca (11) y Santiago Ramón y Cajal (10) absorben el mayor número de vacantes en liza. Los CEIP Andrés Manjón (3), Ciudad y de Ceuta y Vicente Aleixandre, que solo cuatro en cada uno, son los que menos.

También hay 9,5 vacantes en la Escuela Oficial de Idiomas y 8 de orientadores.

Procedimiento, horario y antecedentes

Los aspirantes deberán ir provistos de su DNI a efectos de acreditación. En el caso de que el interesado no pueda estar presente podrá autorizar a otra persona para la elección de centro y especialidad con una autorización firmada en la instancia correspondiente, fotocopia del DNI del solicitante, y acreditarse la persona autorizada con su DNl. No se contempla ningún otro medio para ejercitar el derecho a elección de vacante. Quienes no comparezcan personalmente o por representación recibirán una vacante de oficio si les correspondiera.

Las vacantes que se elijan o asignen serán irrenunciables. Los participantes que estén en varias listas en más de un cuerpo o especialidad, deberán ejercer la opción en el momento del llamamiento. Los aspirantes están citados desde las 9.00 horas, cuando está previsto el llamamiento de los profesores aspirantes de las especialidades de Matemáticas, Tecnología, Informática, Física y Química y Educación Física. Media hora después, a las 9.30, están convocados los de Lengua, Geografía, Inglés, Latín, Griego, Filosofía y Música. A las 10.00 les llegará su turno a los aspirantes del resto de especialidades de Secundaria y a los de Orientación Educativa, mientras que treinta minutos después se llamará a los profesores técnicos de FP de Servicios a la Comunidad y de Cocina y a los de la Escuela Oficial de Idiomas. Finalmente, a las 10.45 les tocará su turno a los profesores técnicos de FP del resto de especialidades.

Una vez cumplimentado el trámite con el Cuerpo de Profesores, a las 11.45 horas comenzará el llamamiento a los del de Maestros de las especialidades de Educación Física e Inglés. A las 12.15 está programada la convocatoria de Música, PT y AL. A las 12.45 están citados los de la especialidades de Educación Infantil y finalmente a las 13.30, los de Primaria.

Todos los aspirantes que obtengan vacante en esta convocatoria deberán acreditar mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales no haber sido condenados por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual. No será tomada en consideración “ninguna propuesta de nombramiento” de profesores interinos sin la presentación del mencionado certificado. Solamente estarán exceptuados de presentar dicha documentación aquellos aspirantes que hubiesen dado su consentimiento de forma expresa, con motivo de la formación de listas de aspirantes a cubrir puestos en régimen de interinidad para el curso que comenzará en apenas unos días, para consulta por parte del Ministerio del Registro Central de delincuentes sexuales.