El MDyC exige al MEFP que facilite todo el material necesario para acabar el curso

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) hacen eco de la preocupación de las familias a las que no llegaron las donaciones de tablets, ordenadores, tarjetas SIM de acceso a internet, al no existir material suficiente y no poderse completar la adquisición de dispositivos que permitan a los alumnos conectarse.

“Por otro lado, son muchas las familias que también nos trasladan las dificultades para imprimir las copias que necesitan sus hijos e hijas para realizar las tareas. En ese sentido, entendemos que es importante que sea a través de los centros escolares como se faciliten estas copias para evitar incurrir las familias en un gasto extra por imprimir el material imprescindible para acabar el tercer trimestre”, lamentan.

“En esta situación de emergencia como la actual en la que los centros educativos permanecen cerrados, es de vital importancia llevar a cabo planes encaminados a garantizar la continuidad del aprendizaje, incluyendo medidas para la educación a distancia y el acceso a servicios esenciales para todos los niños y niñas”, proponen, “desde que se puso en marcha el tercer trimestre de este curso, muchas familias ven agravada la brecha digital existente ya con anterioridad, puesto que es numeroso el alumnado que no puede desarrollar sus tareas en casa por carecer de conexión a internet o de ordenadores o de tablets. Cuestión ésta que no se despacha prestando diez dispositivos electrónicos.