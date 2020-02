El MEFP aparta del servicio al maestro denunciado por abusos, que tenía una trayectoria "impecable"

La Dirección Provincial del Ministerio de Educación ha abierto un expediente informativo al maestro interino de Educación Física que este lunes entró en prisión provisional tras ser detenido el pasado viernes denunciado por familiares de alumnas por presuntos abusos sexuales . El procedimiento administrativo con llevará su inmediata separación provisional del servicio hasta que concluya el judicial sobre un caso que la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y el director provincial, del MEFP, Javier Martínez, han tildado en rueda de prensa de "indetectable".

"Toda la comunidad educativa, muy especialmente la del CEIP Ramón y Cajal, es consciente de que este es un hecho que escapa a todos los protocolos posibles, que no se puede detectar porque no existía ninguna conducta previa reprobable", ha dejado claro Martínez, que ha detallado que el interino acusado lleva "unos cuantos años" trabajando en otros colegios "cuyos equipos directivos nos han dicho que era una persona impecable, un maestro implicado con sus alumnos y que no había sospecha ni queja, todo lo contrario; un buen profesional, un buen maestro".

Los responsables de la Administración educativa han mantenido este martes a primera hora una reunión con el Claustro y padres y madres de alumnos del colegio público en el que trabajaba el maestro, que el 9 de septiembre, un día antes del inicio del presente curso, había presentado su preceptivo certificado de ausencia de antecedentes por delitos de índole sexual.

"En un escenario como este", ha apostillado la delegada, "es fundamental reafirmar nuestra confianza en los servicios públicos, especialmente, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están al frente de las investigaciones bajo control y seguimiento de la autoridad judicial y con el conocimiento y el apoyo de la Fiscalía de Menores".

Desde su punto de vista "lo más importante ahora es colaborar con la investigación para el esclarecimiento de los hechos, proteger los derechos y la intimidad de los menores y ofrecer todo el apoyo a la comunidad educativa del centro". "Plena confianza", ha concluido, "tanto en los mecanismos de actuación, en los protocolos con los que cuenta la administración educativa y en el buen hacer de quienes están al frente de la investigación".