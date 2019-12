El Ministerio de Educación y la Ciudad chocan por las aulas de la Guardería Nuestra Señora de África

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) está dispuesto a pelear para disponer por las aulas que desde 2016 ocupa la Guardería Nuestra Señora de África junto al antiguo CEIP Maestro José Acosta de El Morro, rehabilitado como segunda sede del IES Puertas del Campo, cuyo alumnado, entiende la Administración estatal, necesita entre otras cosas “un laboratorio de Ciencias, talleres, aulas de desdobles, etcétera”.

La Guardería acabó allí en un verano agitado en el que la Iglesia dio por finiquitado el acuerdo sobre el edificio del 'Amor Fraterno' y ahora la Ciudad alega que no tiene alternativa física ni posibilidad política de prescindir de las 36 plazas públicas que ofrece para el alumnado de 0 a 3 años.

Según el Ejecutivo autonómico, “la Ciudad no va a renunciar a esas dependencias mientras no existan otras alternativas”. “Se están estudiando distintas posibilidades y ya existe, por ejemplo, un proyecto en el solar del antiguo Cine África [no aparece en el proyecto de Plan de Inversiones 2020-2023] para abrir una nueva Escuela Infantil, pero, de momento, no se contemplan a corto o medio plazo”, han argumentado desde el Gobierno ceutí, que ve imposible renunciar a plazas de primer ciclo de Educación Infantil “cuando el Consejo Escolar del Estado, por ejemplo, no deja de reclamar la extensión de la escolarización de 0 a 3 años”.

De hecho, la intención de la Ciudad es poner en marcha un aula más en breve para 13 alumnos de 12 meses de edad .

“En su momento [2016] se cedió temporalmente su uso a la Ciudad, pero aquella solución provisional parece haberse convertido en definitiva pese a que el instituto necesita disponer de su uso para satisfacer todas sus necesidades”, recuerda el director provincial del MEFP, Javier Martínez

La Dirección Provincial del MEFP difiere radicalmente de ese planteamiento del Ejecutivo local sobre un inmueble que “es propiedad de la UGR como el de la antigua Escuela de Magisterio que ahora ocupa el CEIP Maestro José Acosta”.

“En su momento [2016] se cedió temporalmente su uso a la Ciudad, pero aquella solución provisional parece haberse convertido en definitiva pese a que el instituto necesita disponer de su uso para satisfacer todas sus necesidades”, ha recordado el director provincial, Javier Martínez, que ha adelantado que el Ministerio apelará si es necesario a la institución nazarí para que ponga a disposición de la Administración General del Estado el espacio objeto de litigio con la Ciudad Autónoma, que "no cumple los requisitos para ser Escuela Infantil" y parte de cuyo personal directivo "no tiene" las titulaciones preceptivas.

Suspenso en escolarización temprana

La tasa neta de escolarización desde los 0 a los 2 años de edad en la ciudad lleva un lustro estancada en el entorno del 13%, veinticinco puntos por debajo de la media nacional, pese a que los expertos consideran que es el factor en el que más directamente puede intervenir la Administración (al margen de la formación de los padres, la transmisión de aspiraciones y los recursos educativos en casa) para promover el éxito académico.

En el análisis de las tasas de escolarización en el curso 2017‑2018 se aprecia que la falta de centros y unidades públicas incide en la situación. Para los menores de 1 año, las diferencias con la tasa española (12,3 %) están por debajo de los 10 puntos porcentuales (diferencia del 10,7 % para Ceuta y del 7,0 % para Melilla).

Estos valores aumentan para la edad de 1 año, al presentar Ceuta una tasa del 9,1 % y Melilla un valor del 20,1 %, lo que supusieron unas diferencias respecto a la tasa nacional del 31,1 % y del 20,1 %, respectivamente. En cuanto a la edad de 2 años, la tasa neta de escolaridad en Ceuta alcanzó el 28,4% y en Melilla un 40,4%.

En 2011, el Gobierno de la Ciudad anunció que acondicionaría o construiría tres nuevas Escuelas Infantiles, en algunos casos de la mano de la colaboración público-privada: 'La Pecera' de Juan XXIII y dos nuevos proyectos en Loma Colmenar y San José-Hadu que aportarían 204 y 170 plazas, respectivamente. Iban a ser cuatro millones de inversión, la mitad de lo que costará la Gran Vía o el nuevo 'Díaz-Flor'.