Un Ministerio "valiente" enarbola la interculturalidad y la inclusión para escolarizar a todos los MENA

La comunidad educativa de Ceuta ha celebrado este jueves la conquista de un 'ochomil', la portada de 'Cuadernos de Pedagogía', la revista que empezó alumbrando “por dónde debería ir la Educación en un país libre y democrático”, que lleva más de cuatro décadas siendo “el punto de referencia indiscutible para el intercambio de ideas y experiencias docentes” en nuestro país y que sigue recogiendo “qué significa educar e innovar” en nuestro país.

La ciudad autónoma, portada habitual por sus tasas desorbitadas de fracaso y abandono escolar, lo es este mes en la prestigiosa revista que dirige Carmen Pellicer gracias a 'Educar en la frontera', un monográfico coordinado por Fernando Trujillo con cinco secciones y nueve artículos firmados por miembros del Grupo de Investigación 'Conocimiento Abierto por la Acción Social' y docentes de Ceuta y Algeciras que muestra “lo que hacemos el resto del día los que os damos clase por la mañana”, según ha señalado el profesor a los muchos estudiantes presentes en el acto convocado en el Campus.

“Nos hacemos preguntas y buscamos respuestas”, ha resumido el esfuerzo realizado para ofrecer al resto del país “una pincelada de lo que es educar vivir en esta frontera” con el objetivo de “que no lamine la humanidad en los tornos del control de pasaportes”.

El director provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), Javier Martínez, ha aprovechado la cita para dejar claro que los principios de “interculturalidad” e “inclusión” serán dos pilares fundamentales de la Administración socialista en el ámbito educativo y para adelantar que, de forma coherente con eso, se pedirá apoyo a la Cuidad para, con los Planes de Empleou otro instrumento, escolarizar a todos los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) en Aulas Temporales de Adaptación Lingüística que les permitan afrontar con alguna posibilidad de éxito su llegada a los centros escolares.

“Ceuta debe ser una ciudad integradora, que no estigmatice, y en ese esfuerzo de integración desde el Ministerio queremos ser valientes y queremos garantizar una atención educativa a todos esos chicos porque la interculturalidad y la inclusión son un valor y una fortaleza, no una debilidad, y sin ellos no vamos por el buen camino”, ha expuesto el director provincial, que ha alabado a los coautores de los artículos por haber conseguido el “honor” de hacerse un hueco tan grande en una publicación de su prestigio para “mostrar una ciudad-frontera como la nuestra, con una realidad seguramente más compleja y también más rica”.

En la revista hay, de hecho, un texto dedicado al caso de un MENA de Elisabel Cubillas y Santiago Ramírez y otro titulado ‘El papel de educar a los ‘sin papeles’ que firman Santiago Real, Vicenta Marín, Nuria Galán y Margarita Suárez.

Martínez ha recordado la trayectoria de otra autora, Verónica Rivera, ahora en Madrid, como “pionera” que encaró y pudo con la “incomprensión” de muchos a la hora de apostar por la enseñanza del español como segunda lengua para el alumnado que no la tiene como maestra. “Debemos profundizar en esta línea de colaboración entre el Ministerio y la Facultad porque necesitamos que los profesores y los investigadores nos ayudéis a mejorar el sistema. Hemos leído vuestro trabajo, tomamos nota y lo vamos a tener presente porque todo avance pasará por el profesorado”, concluyó.

A su lado, el decano de la Facultad, Antonio García, ha "suscrito” cada apalabra de Martínez y ha disertado brevemente sobre los artículos elaborados por el Grupo de Investigación, que concluyen con uno dirigido a las experiencias desarrolladas en el Sahara, adonde se tiene la voluntad de intentar volver a llevar estudiantes además de profesores.