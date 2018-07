PIDOCE denuncia opacidad en la corrección del concurso-oposición para docentes

La Plataforma de Interinos Docentes de Ceuta ha denunciado este domingo, mediante un comunicado de prensa, la “opacidad” que en su opinión ha presidido el concurso-oposición para cubrir los puestos de nuevos docentes en los centros educativos de Ceuta. Tanto así, que se atreve incluso a reclamar otro tipo de selección para el futuro al entender que la actual está “obsoleta”. Todo en un proceso en el que sólo el 15 por ciento de los aspirantes en la Ciudad Autónoma lograron pasar la primera prueba, que era eliminatoria.

“Resulta relevante poner de manifiesto una vez más, que un proceso eliminatorio deja a un importante número de aspirantes fuera de la prueba de aptitud pedagógica, imprescindible para la docencia, y fuera del concurso de méritos. Un proceso que presume de ser concurso-oposición, la primera prueba no debe ser eliminatoria. Contamos con un sistema de acceso obsoleto que examina a los docentes del futuro, que no evalúa la capacitación docente y que se caracteriza por una opacidad y una manifiesta falta de información sobre los criterios de corrección y evaluación”, ha explicado el sindicato en un comunicado.

“Lo habitual es que no se conozcan los criterios con los que se han evaluado los exámenes, y en algunas comunidades se conocen bastante, a pocos días del comienzo del proceso; en el caso de Ceuta, es que ni tan siquiera se han dado a conocer. Los criterios de evaluación deberían ser públicos para garantizar la transparencia de todo el proceso y que los candidatos sepan a qué atenerse. Los temas están denominados por títulos publicados en el BOE y cada opositor se tiene que elaborar su propio temario o hacerlo en academias. El hecho de que no exista un temario común y estándar puede provocar que el tribunal que les toque tenga sus propias referencias bibliográficas a la hora de escoger un temario como modelo para corregir los exámenes. Cuando en realidad, al no haber temario oficial, a cualquier desarrollo, si es correcto, debe dársele una calificación objetiva”, han abundado en su explicación los interinos.

La Plataforma dice estar “indignada”, tanto por el alto número de suspensos, como “por las bajísimas calificaciones. En términos generales solo el 15 por ciento de los aspirantes han conseguido aprobar la primera fase de las de las oposiciones para docentes celebradas en Ceuta. Además, entorno al 45 por ciento de plazas convocadas han quedado desiertas en este supuesto proceso de concurso-oposición, ya que la criba de la primera prueba ha provocado, en varias especialidades, que hayan pasado menos aspirantes de los que serían necesarios para cubrirlas todas. En la ciudad autónoma de Ceuta son muchos los opositores que aseguran que merecían mejores notas, especialmente en la parte correspondiente al supuesto práctico, una parte que suponía el 70 por ciento de la nota de esa primera fase”.

La dura criba en estas oposiciones no es sólo un hecho en Ceuta, ha pasado en otras partes del territorio nacional, el ejemplo más mediático, ha sido el de Madrid, donde incluso los resultados del concurso-oposición han tenido connotaciones políticas.