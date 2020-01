El PP le lanza un ‘rebota, rebota y en tu culo explota’ al director provincial de Educación (PSOE)

En las últimas 4 décadas no se conocía hasta ayer ningún Gobierno de España que no hubiera sido monocolor del PSOE o del PP. En los últimos 20 años, los que va a cumplir Vivas en el sillón de Presidente de la Ciudad Autónoma, el PP ha tenido la responsabilidad y las llaves del Ministerio de Educación durante casi 10 años, algo más de 9 años las ha tenido el PSOE. Y aún así, a pesar de la responsabilidad compartida, el PP no ha dudado ni un segundo en reconocer que si la situación educativa en la ciudad es grave lo es por culpa de la Dirección Provincial de Educación, hoy en manos socialistas, la mitad de las dos últimas décadas en manos del PP.

Si fuera el patio de un colegio la polémica que protagonizan estos días a través de los medios con la educación como juguete roto en disputa el director provincial de Educación, Javier Martínez y el PP, acabaría de entrar en ese espacio del ‘y tú más’ que tanto usan los infantiles y que a veces en un tirabuzón verbal propio de la edad acaba en un maleducado “rebota, rebota y en tu culo explota”.

“Acusar a los sucesivos Gobierno del Partido Popular en Ceuta de dejación y falta de interés en un asunto tan fundamental como la educación produce verdadero sonrojo. En primer lugar porque el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta no tiene competencias en materia educativa, en segundo lugar porque a pesar de no tener esas competencias, el Gobierno de Juan Vivas ha invertido y continúa invirtiendo millones de euros en un asunto capital como es la educación y en tercer lugar porque la crítica proviene precisamente de quien sí tiene la responsabilidad en materia educativa en nuestra ciudad”, tal cual y sin editar ha recogido el PP en su nota de prensa de este domingo.

“Resulta altamente negativo para los ciudadanos de Ceuta y para el futuro de la educación, el sectarismo que exhibe el principal responsable del Ministerio de Educación en Ceuta que pretende hacer responsable a quien no tiene competencias eludiendo así sus propias responsabilidades en las malas cifras de la educación en Ceuta”, critica el PP en su comunicado, obviando su propio posicionamiento y tras enumerar una pléyade de acciones e inversiones en materia educativa que ha venido sufragando la Administración Local sin competencias, pero que no son de ahora, sino de hace lustros, cuando también el PP tenía responsabilidades en el Gobierno central.

“Sin el nivel de compromiso, de inversión y de apoyo firme y decidido de los sucesivos gobiernos del Presidente Juan Vivas en el área educativa, aun sin tener obligación en ello, gran parte de la oferta educativa de Ceuta no existiría”, recuerda tajante el PP en su comunicado.

Y le recuerda a Martínez que sin Vivas al frente de la Ciudad y su “decidida” apuesta por la Educación “no existiría la actual oferta universitaria de Ceuta gracias a la inversión en el nuevo campus universitario, a los convenios sucritos con la UGR y al mantenimiento de la UNED sufragada en su práctica totalidad por la Ciudad”.

Tampoco habría Conservatorio de Música, que el Gobierno considera también competencia ministerial, pero que la Ciudad asumió ante el riesgo de que fuera cerrado. El PP recuerda además los 80 trabajadores que pone en los centros educativos a cubrir tareas que “corresponde cubrir al Ministerio, pero que son sufragados en un 80 por ciento por la Ciudad a través del Convenio con el Ministerio”.

El PP suma a ese conteo becas, programas de libros gratuitos y en lo extraescolar la Guía Educativa Ceuta Te Enseña o el Instituto de Idiomas.

El rifirafe verbal político pasará en unos días con total seguridad queda por ver si eso sirve para que las aulas no sigan masificadas rozando cuando no superando los ratios legales de alumnado por profesor, para que los centros dejen de estar en un estado general malo, pendientes de reformas urgentes, sin prestar sus instalaciones en horario extraescolar para otras actividades por falta de personal que los abra y ponga a disposición de la ciudadanía. Y por ver si se ofertan nuevas titulaciones por parte de la UGR, o la propia plantilla del Conservatorio no tiene que pelear cada verano por mantener un número de profesores que permita cubrir la amplia demanda que tienen.