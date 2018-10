Quince días para pedir becas de estudios universitarios, en el Conservatorio y el Instituto de Idiomas

El BOCCE de este viernes publica la convocatoria para la concesión de ayudas universitarias y otros, en régimen de concurrencia competitiva para el curso 2018/2019, cuyas solicitudes podrán formularse durante quince días hábiles para recibir entre 800 y 2.500 euros y, así, "coadyuvar al gasto que genera en las familias más desfavorecidas la realización por parte de alguno de sus miembros de cualquiera de los siguientes estudios cursados en centros del territorio nacional o de un Estado miembro de la Unión Europea".

En concreto se becará a estudiantes de Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Grado o enseñanzas universitarias a extinguir, salvo aquellas que se puedan cursar, con carácter presencial, en Ceuta; enseñanzas de FP de grado superior no impartidos en Ceuta; enseñanzas no universitarias del ejercicio coreográfico, lírico y musical, arte dramático, canto, danza y el sector audiovisual, no impartidas en la ciudad; y estudios universitarios de formación de postgrado o de tercer ciclo.

Podrán ser beneficiarios las personas físicas con plena capacidad de obrar que cumplan los requisitos y demás circunstancias establecidas:

a) Ser español o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea, siendo preciso en este último caso que el propio estudiante o sus sustentadores se encuentren trabajando en España.

b) Estar matriculado en alguna de las enseñanzas que se enumeran en el apartado Primero anterior.

c) Residir en Ceuta.

d) No disfrutar de ninguna otra beca o ayuda para la misma finalidad, procedente de cualquier Administración o ente público o privado nacional o internacional.

e) Cumplir los requisitos académicos y los umbrales económicos establecidos.

La cuantía de las ayudas es de 800 euros para las cursadas en Ceuta o en la UNED de Ceuta; las cursadas en el territorio nacional, 2.650; y las cursadas en un Estado miembro de la Unión Europea, 3.000. Para las enseñanzas de FP de Grado Superior y del ejercicio coreográfico, lírico y musical, arte dramático, canto, danza y el sector audiovisual, no impartidas en Ceuta, 1.500.

Finalmente, para estudios universitarios de formación de postgrado o de tercer ciclo, organizados por Administraciones Públicas, Universidades Públicas, o entidades e instituciones sin ánimo de lucro y con reconocimiento en el territorio nacional, el 100% de los costes de matriculación hasta un límite de 2.500 euros.

Con carácter extraordinario, se establece una ayuda de 9.000 euros para el alumnado que, cumpliendo los requisitos y circunstancias establecidos para ser beneficiario, realicen estudios en territorio nacional, siempre que dichos estudios no puedan ser cursados en Ceuta y cuya valoración de los ingresos económicos de la unidad familiar se encuentre entre 9 y 10 puntos.

El importe total por el que se efectúa esta convocatoria asciende a la cantidad de 657.000 euros, destinándose a las ayudas de los apartados A, B, C y D la cantidad de 495.000 euros del Presupuesto de la Ciudad para 2019 "a condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente".

Los interesados pueden obtener el impreso de solicitud en Internet. La presentación de las solicitudes podrá realizarse, de lunes a viernes, de 9.00 h a 14.00 horas, en cualquiera de las oficinas de Registro de la Ciudad de Ceuta. Para realizar la presentación de solicitudes en dichas oficinas de Registro, será necesario obtener cita previa a través del teléfono 900 70 10 62 o de la página web.

Conservatorio e Instituto de Idiomas

El BOCCE también publica la convocatoria de ayudas para estudios en el Instituto de Idiomas y en el Conservatorio Profesional de Música de Ceuta para el curso 2018/2019, en régimen de concurrencia competitiva. El importe total por el que se efectúa la presente convocatoria asciende a la cantidad de 85.000 euros con cargo a la partida que corresponda del Presupuesto General de la Ciudad para 2019, a condición suspensiva de crédito adecuado y suficiente.



Se establecen dos tipos de cuantías en función de la renta anual y de los miembros computables de la familia del solicitante, según los dos umbrales de renta fijados en la convocatoria:

1.- Aquellos alumnos cuya renta familiar sea inferior a la indicada en el umbral 1 recibirán una ayuda correspondiente al 100% de los gastos de cuotas y matriculación.

2.- Los que hayan obtenido una renta superior al umbral 1 pero inferior a la indicada en el 2, recibirán una ayuda correspondiente al 50% de los gastos de cuotas y matriculación.

Los que superen el umbral 2 quedan excluidos.