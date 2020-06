Rontomé: “Tenemos un problema muy grave, es difícil implementar las medidas para el curso que viene”

Por una vez, todos están de acuerdo: Ceuta no está preparada para hacer frente a la nueva realidad y al peso que supone las nuevas tecnologías,. La brecha digital no era desconocida. “Sabíamos que la brecha digital estaba ahí, pero la pandemia ha aflorado de forma significativa la magnitud del problema”, reflexionaba el portavoz popular y portavoz del Gobierno, Carlos Rontomé, que aseguró que el Gobierno “comparte el diagnóstico” del resto de partidos.

Todos los partidos, salvo Vox que se abstuvo pese a estar de acuerdo con la propuesta, secundaron la propuesta de buscar medida para cerrar la brecha digital en Ceuta. La ciudad, por cuestiones socio económicas, no está preparada para el salto tecnológico que exige no ya el futuro sino el más rabioso presente, como se ha demostrado con los problemas que se han encontrado miles de alumnos en Ceta que no han podido seguir su educación por falta de equipos o de conectividad.

Rontomé explicó que el Gobierno ha dado ya los primeros pasos en conversaciones con la Secretaria de Estado para abordar la posibilidad de firmar convenios para facilitar equipos, así como sumarse al programa Red para establecer convenios de dotación de material y conectividad. La Ciudad, explica Rontomé, ofrecerá toda su colaboración al Ministerio de Educación y FP que, recuerda, es quien tiene las competencias, la ayuda de la Ciudad solo puede ser complementaria y recordó que "competencias son recursos".