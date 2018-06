La UGR busca vocaciones ingenieras en Ceuta con su V Campus Tecnológico para chicas

El próximo lunes arrancará el V Campus Tecnológico gratuito para chicas de la UGR, que este año se desarrollará tanto en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicación de Granada como en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta con el mismo objetivo: fomentar "vocaciones tecnológicas" entre las jóvenes estudiantes de 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y ciclos formativos y "paliar la escasísima presencia de mujeres en estos estudios".

Este Campus, cuya primera edición fue patrocinada por Google dentro de su programa Computer Science for High Schools, alcanza este año su quinta edición, centrada en la creatividad con el ordenador, incluyendo proyectos tan creativos como un huerto automatizado, una mascota digital o una impresora, para los que usarán herramientas libres tanto para programar como para construir sus proyectos.

El Campus, que será gratuito para las 40 chicas admitidas en Granada y 28 en Ceuta, se celebrará durante dos semanas, durante las que podrán disfrutar, vivirlo intensamente y echar las raíces de lo que puede convertirse en un prometedor futuro.

En esta edición se cuenta con el patrocinio de las empresas Financial Force, NovaTec, Nosolosoftware, Grupo Santillana, Seven Solutions, Badger Maps Granada, Nazaríes IT, Createc 3D, Habílitas Educación y Conecta 13. Además se cuenta con el apoyo de la Unidad de Igualdad del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión, la Delegación de la Rectora para la Universidad Digital y las sedes donde se desarrolla.

Según el decano de la Facultad local, Antonio García, "tanto en los Campus de Granada como en Ceuta los estudiantes de nuevo ingreso que se decanta estudiar Informática son, en su mayoría, chicos (90%), dato que viene a justificar la necesidad de poner en marcha esta iniciativa y animar a las estudiantes a realizar una carrera con tantas posibilidades como es el Grado en Ingeniería Informática".