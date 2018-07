La UGR fomenta vocaciones ingenieras femeninas con su I Campus Tecnológico para chicas en Ceuta

Un total de 28 chicas estudiantes de los últimos cursos de Secundaria y Bachillerato han comenzado este lunes el primer Campus Tecnológico gratuito para chicas en Ceuta, una iniciativa que alcanza su quinta edición en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicación de Granada. El decano de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de la UGR en la ciudad, Antonio García; la coordinadora del Campus, Beatriz Prieto; y el consejero de Educación, Javier Celaya, han participado en la inauguración de la cita con la rectora de la institución nazarí, Pilar Aranda, y los responsables del Campus al otro lado del Estrecho por videconferencia.

El objetivo de la propuesta es "fomentar vocaciones tecnológicas entre las jóvenes estudiantes y paliar la escasísima presencia de mujeres en estos estudios". Según han calculado Prieto y García, solamente alrededor de una decena de estudiantes del Grado de Ingeniería Informática son mujeres por "entre un 90% y un 95% hombres", desequilibrio que no se circunscribe a la ciudad autónoma.

Tres de esas alumnas, Hayar Al Achhab Ben Amar, Meriam Abdelmaula Muyahid y Julieta Herrero, son las monitores del programa de actividades local, en el que han planteado proyectos como un huerto inteligente, un robot “siguelíneas” y uno que avance rectomientras no detecte obstáculos, otro proyecto con Arduino y cubos led, un videojuego con software libre como es Scratch o el desarrollo de una aplicación con AppInventor para mostrar la “magia” de este mundo tan divertido.

Este Campus, que será gratuito para las 40 chicas admitidas en Granada y 28 en Ceuta, se celebrará durante dos semanas, durante las que podrán disfrutar, vivirlo intensamente y echar las raíces de lo que puede convertirse en un prometedor futuro, fue patrocinado en su primera edición por Google dentro de su programa Computer Science for High Schools.

En esta edición se cuenta con el patrocinio de las empresas Financial Force, NovaTec, Nosolosoftware, Grupo Santillana, Seven Solutions, Badger Maps Granada, Nazaríes IT, Createc 3D, Habílitas Educación y Conecta 13. Además se cuenta con el apoyo de la Unidad de Igualdad del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión, la Delegación de la Rectora para la Universidad Digital y las sedes donde se desarrolla.