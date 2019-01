La UPE trae a Ceuta al autor del Libro Blanco sobre la Profesión Docente, José Antonio Marina

La Dirección Provincial del Ministerio de Educación ha empezado a hacer cosas 'extraordinarias'. Presenta planes concretos para construir colegios, algo desconocido en Ceuta desde los años ochenta, y trae a la ciudad a algunas de las voces principales nacionales en la materia. La Unidad de Programas Educativos (UPE) que dirige Tula Fernández ha anunciado este miércoles que el filósofo, ensayista y pedagogo José Antonio Marina, “uno de los grandes en Educación”, ofrecerá una conferencia el jueves de la próxima semana a partir de las 18.00 horas en el Auditorio del Revellín bajo el título ‘La calidad docente como elemento transformador’.

El Ministerio de Educación encargó con Íñigo Méndez de Vigo al frente a Marina en 2015 la elaboración de un Libro blanco sobre la Profesión Docente en el que propuso que la formación de los profesores se articulase como una titulación de grado cursada en la Universidad (Grado de Educación Infantil y Primaria o grado en cualquiera de las especialidades académicas, para Secundaria), que duraría cuatro años, más un periodo de formación y habilitación profesional de tres años, al que denominó DEP (Docentes En Prácticas).

Una vez aprobado el DEP se estaría habilitado para ejercer la docencia en el sistema público (mediante las oposiciones que determinasen las Comunidades Autónomas o la Administración competente, como sucede actualmente), en la enseñanza concertada o en la privada. De esta forma, todos los docentes de la enseñanza reglada tendrían que poseer esa titulación.

"Soy muy crítico con las facultades de Educación. Se han quedado atascadas porque no son conscientes del papel que juega hoy la educación. Hay que tomar decisiones muy radicales. ¿Quién puede decidir lo que queremos transmitir a nuestros alumnos? Los científicos no, porque solo dominan su campo de conocimiento; los políticos tampoco porque no nos fiamos de ellos; los sacerdotes saben de sus religiones y los empresarios van a buscar su propio beneficio. Deberían ser las facultades de pedagogía", opina.

Firme defensor de la implicación de las familias en la educación de los niños y fundador de la Universidad de Padres, un centro de investigación en crianza y una escuela on-line, sostiene que hay que recuperar el sentido del deber y la obligación como recurso pedagógico.