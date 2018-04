A1Rueda celebra su segunda marcha motera contra el cáncer reclamando una ITV a las carreteras

Un centenar de apasionados de las motos han respondido a la llamada de la asociación A1Rueda para participar en la II marcha motera por Ceuta que de nuevo recaudará fondos para ayudar a la lucha contra el cáncer. En concreto donarán lo recaudado a la asociación ACEFEP y a Rodando contra el Cáncer.

Antes incluso de arrancar la marcha que ha partido desde el Revellín sobre las 11.45 de este sábado, la entidad ya había vendido 1.100 papeletas para participar en los sorteos de los “muchísimos regalos de patrocinadores de aquí de Ceuta” que sortearán a lo largo de la tarde en la fiesta que tienen preparada desde as 13 horas en la plaza Vieja donde tienen su local social. Cada papeleta al precio de 2 euros, según ha explicado el máximo responsable de la asociación, Eugenio Canas.

Canas ha pedido “que se le haga una ITV a las carreteras”. Y es que en la misma línea que el año pasado el colectivo de moteros ha reclamado a las administraciones que pongan más celo en mantener en buen estado el asfalto y las protecciones.

Otro de los miembros de la asociación, Albert Ramos, tiene claro que “la situación ha mejorado muy poco, pienso que es quizás un poco de cara a la galería. De hecho lo último que se está reivindicando es que se mantenga el estado de las carreteras. El motociclista es sensible a cualquier fallo que haya en la carretera, a nosotros se nos está exigiendo muchísimo a la hora de mantener la moto. Incluso se van a meter ya en que el equipo que tengamos que llevar sea siempre homologado y hay que mantener también el estado de la carretera. No obstante en este tipo de eventos lo que queremos dar a conocer es que la moto no es solo velocidad y mala educación por decirlo exageradamente, es camaradería, es viaje, es convivencia y es una pasión”, ha declarado Ramos antes de la salida de la marcha.