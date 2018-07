Abanicos para recordar que 'No es No'

El Centro Asesor de la Mujer, adscrito a la Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad, lanzará, coincidiendo con el inicio de Fiestas Patronales, la campaña contra las agresiones sexuales No es no, con la que busca sensibilizar a la sociedad respecto a la violencia de género y abordar una serie de actuaciones de prevención a la ciudadanía sobre la violencia sexual. Entre estas acciones se contempla una intervención para la autodetección, información y prevención de la violencia sexual entre jóvenes y adolescentes que cuestiona comportamientos y actitudes sexistas.

Para hacer visible la campaña, el Centro Asesor ha editado un díptico informativo, que distribuirá en los lugares de ocio juvenil en la feria y estará disponible también en la Unidad Móvil RULE, 5.000 abanicos, con diferentes lemas relativos al abuso sexual -Ceuta libre de agresiones sexuales, ¡no es no!; Por una feria sin agresiones sexuales y El no en feria sigue siendo no… que se repartirán entre las casetas del recinto ferial, especialmente en las frecuentadas por los jóvenes, y se distribuirán entre las casetas 200.000 servilletas que llevan impreso los lemas No más violencia contra las mujeres y No estás sola. ¡Te vamos a ayudar!, además de otra información, como el teléfono de atención a las víctimas (016).

El Centro Asesor de la Mujer recuerda que detectar e informar sobre qué hacer, cómo denunciar y los recursos existentes para la atención es una estrategia de intervención fundamental. Por otro lado, es importante intervenir desde la prevención, cuestionando y erradicando las actitudes arraigadas en la sociedad, que minimizan, y toleran, actuaciones que debemos considerar agresiones sexuales sexistas y, que se encuentran normalizadas entre jóvenes y adolescentes. Por ello, la distribución de los dípticos informativos se hará también, una vez concluida la Feria, en los locales de ocio nocturno ya que el objetivo es que la campaña tenga continuidad el resto del año.

Colaboran con esta iniciativa el Área de Fiestas de la Ciudad, los adjudicatarios de las casetas, la Unidad Móvil RULE del Plan de Prevención de Drogas, Cruz Roja y sus programas de salud e Integralia.