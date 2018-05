Los agentes sociales vuelven a la calle por una Ceuta "en la UVI" mientras el delegado pide "paciencia"

Representantes de la Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio y los sindicatos mayoritarios han comparecido de nuevo este martes en rueda de prensa para presentar oficialmente la manifestación que el próximo 22 de mayo a partir de las 20.00 horas volverá a recorrer el centro desde la Plaza de la Constitución hasta la de los Reyes para "lanzar a Madrid y más lejos si es posible un grito de socorro, un SOS, por Ceuta".

Mientras el delegado del Gobierno pide en público y en privado "paciencia", la patronal y los representantes de los trabajadores se ven con la soga al cuello en una tesitura "histórica" que amenaza el futuro de la ciudad. Para movilizar al mayor número posible de caballas, los agentes sociales van a reunirse con las asociaciones de vecinos, los Colegios Profesionales y otras entidades.

El objetivo, hacer ver la necesidad de salir a la calle en un momento en el que "la actividad económica ha caído, según datos oficiales, un 20% con respecto al año anterior", de "darle otra vuelt de tuerca a la protesta social frente a la sangría que sufrimos". "Esta ciudad se está muriendo y tenemos que ser capaces de demostrar que lo vamos a intentar evitar a toda costa", ha resumido Aróstegui.

A su lado, los portavoces de la Cámara y la Confederación han comparado la situación de Ceuta con la de "un enfermo que está en la UVI y al que no dejan de prometérsele tratamientos que nunca llegan y que, si algún día lo hacen, le van a encontrar muerto". "No sabemos si algún día emparán las obras de la nueva frontera, pero si hoy disponemos de seis carriles no entendemos por qué no están abiertos y operativos siempre", ha repetido Díaz.

Nicola Cecchi ha lanzado un requerimiento expreso a los más de 200 empresarios que en su momento instaron a la Confederación a movilizarse por la situación de la frontera y otros lastres de la economía de Ceuta a "secundar ese mandato saliendo a la calle el próximo 22 de mayo" y Bhagwan Dhanwani ha resumido el encuentro que su nueva Junta Directiva ha mantenido con el delegado del Gobierno como una coscha de diálogo "claro, correcto y respetable" en el que Cucurull se limitó a pedir "paciencia".

Este mismo martes, el delegado ha alegado que "hace un año estábamos poniendo en marcha el 'Tarajal II', cuya utilización es hoy bastante más satisfactoria en términos de cruce de porteadores y volumen de mercancías transportado". "El tema de los vehículos por la fronter es más difícil de solucionar y se están negociando alternativas con Marruecos", ha añadido Cucurull, que ha insistido en que con la obra de remodelación del paso "ya hemos pasado de los planes a los planos".

"Estamos usando medios propios para pasar de anteproyecto a proyecto y utilizaremos los mecanismos de tramitación más rápidos para que las obras comiencen cuanto antes y las de la Carretera Nueva, que están en la fase más complicada ganando terreno hacia el interior, se están acelerando y esa fase debe estar terminada antes del 15 de junio, cuando comenzará la Operación Paso del Estrecho", ha explicado. Además, la Delegación cuenta con tener "en breve" operativa la nueva circunvalación del Príncipe desde la rotonda del Puente del Quemadero.

"No hemos solucionado el problema pero hemos avanzado haciendo todo lo que está en nuestra mano: todo es mejorable pero no sería justo decir que no se ha hecho nada", ha resumido.