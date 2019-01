Apagón mundial de WhatsApp

Si no le responden a los mensajes de WhatsApp, si no aparece el doble check, si hace rato que no llega un meme a su grupo de cuñados, no desespere, no es problema suyo. La aplicación de mensajería instantánea ha sufrido una caída a nivel mundial alrededor de las 19.00 horas sin que sepan, de momento, los motivos. Media hora después WhatsApp comunicaba através de su cuenta de Twitter que el servicio estaba ya restaurado.

En esa media hora, WhatsApp se ha convertido trending topic mundial gracias al protocolo habitual en estos casos, según describía en tres pasos un usuario de Twitter (@ExtasisExtano): "Paso 1: Desactivar el wifi y activar los datos. En caso de seguir sin funcionar Paso 2: Preguntar a quien tengas cerca si a el/ella le funciona. En caso de no recibir respuesta Paso 3: Buscar #whatsapp en Twitter y respirar al ver que efectivamente ha caido y no es problema tuyo".