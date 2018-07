La Asamblea aprueba el calendario laboral para 2019, sin incluir el fin de Ramadán, solo con los votos del PP

“Este no es un calendario contra nadie”, zanjó Emilio Carreira, portavoz popular en la Asamblea, rebatiendo las acusaciones de Caballas y MDyC que lamentaron que el Gobierno se escabulla de incluir el final del mes sagrado de Ramadán en el calendario de días festivos para 2019, una jornada que celebra media Ceuta mientras la otra media sigue su vida como si nada.

“Me encantaría que fuera calendario consensuado entre todos, pero a veces esos acuerdos no son posible”, lamentaba la consejera de Economía, Hacienda y Administraciones Públicas, Kissy Chandiramani. Más allá del calendario laboral, Chandiramani quiso subrayar que se trata de apoyar y colaborar con las diferentes comunidades, no solo por incluirlas en el calendario laboral. “Esa es la verdadera intención de este Gobierno, atender a la diversidad”, resumió Chandiramani, “apoyamos la inclusión del Ramadán en calendario escolar, pero son cosas distintas”.

Una propuesta que tuvo que superar dos enmiendas, de Caballas y MDyC. Ambas cayeron en saco roto, la de Caballas con sus únicos votos, con la abstención de MDyC, pese a que su enmienda era del mismo tenor que la de los de Alí, que si apoyaron la enmienda de los de Fatima Hamed. Desde Caballas alerta de las consecuencias que puede tener negar una realidad en la convivencia de una ciudad singular y apostó por seguir el modelo del calendario escolar.

“Las cosas tienen consecuencias y muchas veces no queremos pensar y nos conformamos con que las cosas vaya como van, pero esto no siempre es así, usted conoce la historia y sabe que las cosas no son así y los fenómenos se incuban de forma imprevisible y nuestra obligación es estar ahí”, avisa Aróstegui, “debemos intentar ordenar en el buen sentido cómo se configura esta ciudad”.

Fatima Hamed lamentó que el calendario laboral no se corresponda con la realidad y es “contradictorio” ya que el Gobierno entiende positivo la inclusión del Ramadán en el calendario escolar, pero rechace hacerlo en el calendario laboral.

Desde el PSOE optaron por ponerse de perfil, lamentando que, otro año más la Asamblea vuelva a vivir el mismo debate sin acercarse siquiera al consenso. En Ciudadanos optaron por saltarse este punto al coincidir con la visita de Albert Rivera al perímetro fronterizo.