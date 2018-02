Búscome sí apoya a la Plataforma de Mujeres del 8M, pero critica el paro de 15 minutos y anima a una huelga integral

Fue una de las ausencias comentadas en la rueda de prensa con la que se presentó este viernes la Plataforma de Mujeres 8M que trata de aunar la lucha feminista bajo una sola pancarta y evitar la tradicional dispersión de actos y colectivos en fechas señaladas para el movimiento pro igualdad en la ciudad. No estaba Búscome. Pero la asociación que insiste todo el año mediante comunicados de prensa en defender la igualdad y denunciar la falta de la misma no ha tardado en reaccionar. Pocas horas más tarde de la presentación Búscome ha emitido un comunicado para decir que apoya a la plataforma y animar de paso a realizar un paro de 24 horas y no sólo de 15 minutos (el oficial en Ceuta) o 2 horas (el oficial en el resto del país).

La asociación que tiene como cabeza visible a Sandra López ha manifestado a través de un comunicado que si “no nos hemos adherido aún oficialmente a la Plataforma del 8M es porque no nos han comunicado su existencia. No sabíamos de la convocatoria de la rueda de prensa que se ha celebrado en la Biblioteca Pública, al menos que el aviso lo hayan realizado desde alguna vía que haya hecho imposible localizarnos. Nos vemos en la obligación de aclararlo tras el nombramiento de nuestra asociación en la prensa o tras las llamadas de distintos medios".



Para la asociación Búscome "es muy positivo que se haya podido unificar distintas sensibilidades en un objetivo común, que es acabar con la desigualdad de género y el patriarcado en unos tiempos donde están aumentando los discursos misóginos”.

Y hasta ahí las palmadas en la espalda a la nueva plataforma. En Búscome no ha caído nada bien que el paro propuesta en Ceuta por esta plataforma sea sólo de 15 minutos:

“No entendemos el motivo de llevar a cabo en Ceuta un paro único de 15 minutos. Ya de por sí el debate es puntiagudo entre quienes avalan la huelga general de 24 horas frente a los paros laborales por turnos de dos horas, como para asumir localmente una insignificante parada simbólica de 12:00 a 12:15. La temática y el problema machista que tenemos en nuestra sociedad es de tal calado que desde Búscome no compartimos la poca visibilidad a la causa", ha recogido la Asociación en su comunicado.

Y abunda: "Si la finalidad es hacer ver que el mundo se para sin las mujeres, con 15 minutos no vamos a lograr ningún efecto llamativo que haga meditar sobre el papel tan importante que desempeña el mundo femenino. Por eso, independientemente de la Plataforma a la que apoyamos, animamos a quienes puedan a que se sumen a esta huelga, no únicamente desde el mundo laboral, también desde el ámbito estudiantil, del consumo y del cuidado, pues hay muchas maneras de reivindicar la igualdad y demostrar la centralidad de las mujeres en el funcionamiento de una articulación social que las discrimina y en el último extremo las asesinan", ha recalcado Búscome.



La asociación le pide al Partido Popular que "aclare realmente la postura que va a tener respecto a la huelga y si realmente termina por apoyarla en nuestra ciudad, porque aún dudamos de ello, que hagan el favor de explicar a sus compañeros y compañeras de batalla que qué significa la élite feminista, que en qué momento se busca el enfrentamiento con los hombres y lo más importante, que dejen de hacer el ridículo con absurdas ideas da huelgas a la japonesa que lo único que hacen es corroborar que no han entendido ni el fin ni el feminismo, pues bastante cansadas están las mujeres con tantas cargas no valoradas, como para añadirles más".