Búscome denuncia que otra vez hay ‘okupas’ asentados en el Sardinero

La asociación Búscome ha denunciado que de nuevo hay personas asentadas en los barracones del Sardinero, según le han trasladado los vecinos de la zona, y achaca la situación a la falta de diligencia del Gobierno de la Ciudad que no habría tapado la entrada a las naves abandonadas. La asociación espera que "se pongan todas las medidas preventivas para evitar de nuevo la ocupación, no únicamente por la seguridad de quienes residen allí, por los peligros de incendio y el ruido, sino por la protección de la población migrante. Actualmente, a pesar de la redada y por no tapiar ni tapar la zona ya hay de nuevo personas asentadas, según nos comunican los vecinos de allí".

Búscome ha pedido al Gobierno de la Ciudad que no caiga “en el error de la inercia” y abra “una perspectiva más allá de la que produce la Gran Vía”.

Y es que la asociación ha recordado que el Ejecutivo no actuó hasta que no se produjo una agresión con su correspondiente denuncia, a pesar de que la situación era conocida. “En noviembre de 2016 afirmábamos que había un asentamiento de personas en situación irregular en los barracones del Sardinero y que incluso se ejercía la prostitución. Ni las continuas llamadas del vecindario, ni nuestras manifestaciones públicas repetitivas hicieron poner en alerta a un Gobierno que actúa a base de lamentaciones”.