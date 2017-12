Búscome echa en falta "medidas de Estado" para acabar con los asesinatos machistas

Búscome ha atacado este jueves al Gobierno de Rajoy por "decir libremente que no han podido sacar el Pacto contra la Violencia de Género antes debido a las elecciones catalanas" y ha lamentado que "hayan tenido que ser asesinadas dos mujeres en Nochenuena, tres con la de hoy, para tener la foto buscada, la del Pacto". "No queremos fotos ni que nos detallen continuamente cuáles van a ser las medidas, lo que queremos es acción en inmediatez en algo que no está siendo considerado como cuestión de Estado, por mucho que lo quieran llamar así", ha criticado.

Para la asociación el de los asesinatos machistas "no está siendo considerado cuestión de Estado porque no está entre las prioridades de las agendas políticas de nuestros representantes". A su juicio es "insoportable" que "no sepamos parar esta lacra que nos denigra como sociedad" e "intolerable" que "haya tenido que volver a ser asesinada una mujer con una orden de alejamiento".

Búscome insiste en que "se necesita un cambio de mentalidad y advierte que en Ceuta no se está haciendo absolutamente nada por parte de la Ciudad". "Los minutos de silencio que hace el Gobierno cada vez que asesinan a una mujer no sirven de nada si luego tenemos un Plan de Igualdad obsoleto, en desuso y sin utilidad por culpa de estar gobernados por quienes que no creen en la importancia de esta área para acabar con el machismo y la desigualdad", ha concluido.