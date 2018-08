Búscome insiste en pedir que se retire el escudo franquista al manto de la Patrona

Un año más, Búscome no ha dejado pasar la celebración de la Virgen de África para pedir que se retire el escudo franquista que adorna su manto. Así, la asociación lamenta que “nuestros representantes públicos, esos que pertenecen a toda la sociedad y que están para, como su nombre indica, representarnos después de haber sido elegidos en las urnas, no apelen a la legislación, a los valores democráticos y a la Constitución y salgan detrás del manto franquista que una vez más ha llevado en la procesión nuestra Patrona. Ya no estamos hablando de la necesidad urgente de separar la Iglesia y el Estado, estamos hablando de la permisividad de unos políticos que no acatan la Ley de Memoria Histórica. Por eso saldremos cada vez que sea necesario".



"Insistimos, como cada año, en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, donde dice que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”, ha recordado Búscome.

Para la asociación está claro que "salir detrás de un manto con el escudo del águila de San Juan y la leyenda Una, grande, libre, vulnera claramente ese artículo y supone una falta de respeto para todas las personas que fueron asesinadas y torturadas. Pero a quienes más faltan al respeto son a todos los creyentes que nada tienen que ver con este manto, a la Virgen, y a quienes llevan meses y meses trabajando para poner a punto esta festividad, sobre todo en un año que se celebra su centenario. Desde Búscome, creemos que se pueden buscar alternativas y que este manto debería ser guardado en la Iglesia o en el Museo, porque no estamos dudando de su valor histórico, pero sí del sentimental. La ciudadanía a quien reza es a la Virgen, a su imagen, y no a lo que cubre su cuerpo. Y nadie puede decirnos que somos nosotros quienes avivamos la polémica, porque ésta se agudiza en el momento que se enaltece algo que separa y humilla, y no hay nada más grandioso que buscar la unidad lejos de una época que indiscutiblemente fue dolorosa. Son muchas las personas creyentes que rezan y valoran nuestra Patrona, pero que a la vez tienen que recordar una historia negra para España".



Búscome ha recalcado que "lo único que estamos pidiendo es cumplir con la Ley. La legislación no puede usarse según el antojo de quienes la amparan cuando se benefician de ella. Esta Ley fue consensuada por todos los demócratas y hecha para cerrar heridas. Una Ley aprobada por el Parlamento y que todos los ciudadanos y las ciudadanas deben cumplir, un imperativo mayor para nuestros responsables públicos y funcionarios, que no solo la tienen que cumplir sino que la tienen que hacer cumplir, por lo que pedimos al Gobierno y a la oposición que actúen o de lo contrario estarán mandando el mensaje de que las leyes solo se cumplen si te gustan o estás de acuerdo con ellas".