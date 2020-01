Búscome pide al PP que "no ceda" ante Vox con el veto parental

Búscome ha alertado este sábado de que la implantación del "pin" o veto parental que impulsa Vox para que las familias tengan derecho a vetar la participación del alumnado en actividades escolares complementarias "es un tema grave para una democracia que ya había sentado las bases de una sociedad diversa, igualitaria y ajustada a unos valores aprobados en un pacto constitucional, educativo y legislativo, avalado por todos los partidos políticos".

"No es más que el veto a trabajar todo aquello a lo que ideológicamente Vox tiene animadversión como la lucha contra la violencia de género o la educación sexual, por ejemplo", ha explicado la asociación en un comunicado a expensas del debate que se producirá la próxima semana en el Pleno, en el que el PP ceutí se ha negado a desvelar cuál será su voto.

Según los de Sándra López, "con la excusa de la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos e hijas, una libertad que se refiere exclusivamente a la elección de centro o a cursar la asignatura de religión, Vox está rompiendo el modelo educativo que es troncal".

"La misma LOMCE, así como todas las demás leyes educativas, establecen como norma la enseñanza de materias complementarias para la formación integral del alumnado, una formación que es aprobada en los claustros y en los consejos escolares, donde la familia tiene representación, y que se incluye en las programaciones gererales anuales de cada centro educativo" ha recordado.

Búscome espera que los de Vivas "no cedan a la propuesta del pin parental" y no solo porque "no tenemos competencias en Educación", sino porque "el simple hecho de cuestionar la impecable labor que se realiza en los centros educativos es producto de alarma social”. “Es una intromisión educativa y una manera de influir, condicionar y fiscalizar la educación pública y el trabajo del profesorado. Sin contar con el peligro que supone que quienes se dediquen a la docencia se sientan cuestionados y con miedo a enseñar valores que hacen ser mejores personas”, ha aclarado.

jLa asociación también espera que "los agentes implicados con la Educación" convoquen movilizaciones en caso de prosperar la iniciativa de Vox "con el objetivo de frenar a la ultraderecha y a quienes se someten a ella”.