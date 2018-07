Búscome, en contra de que se rechace a mujeres en el Ejército por llevar tatuajes visibles con falda

Búscome está, como el Defensor del Pueblo, a favor de "considerar discriminatorio que las mujeres no puedan entrar en el ejército por tener un tatuaje". Par la asociación, "llevar uno no es motivo de rechazo, pues ese identificativo no delimita la capacidad de una persona para el puesto a ocupar: es culpa de los prejuicios que atribuimos a la imagen".

Desde su punto de vista, además "en esta ocasión, además del estereotipo en la fachada, estamos discriminando al sexo femenino no únicamente por ser ella la que está en el punto de mira al tener una vestimenta que visualiza el tatuaje en el caso de llevarlo en el tobillo o en la pierna, sino que estamos fomentando el uso de la falda cuando esta prenda en un uniforme esconde un enorme sexismo".

Para Búscome "nadie puede obligar a una mujer a tener que ponerse una falda, por lo que esperamos que se revise el caso de la aspirante psicóloga que se estaba preparando la prueba para el Ejército y fue expulsada por llevar tatuaje, así como todos los casos que pudieran darse".,

"El pantalón fue una conquista femenina del siglo pasado que facilita los movimientos y viste la igualdad pero la falda sigue asociada al sexo desde la infancia, o si no miremos los uniformes de los colegios, pero este tema atenta de una manera clara los derechos y las libertades y no nos podemos permitir retroceder en ello", ha concluido.

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, se ha dirigido al Ministerio de Defensa para conocer los motivos por los que se está excluyendo a mujeres con tatuajes visibles con el uniforme en procesos selectivos del Ejército y ha pedido al departamento ministerial que se cuestione si puede existir discriminación.

En una actuación de oficio enviada a la Subsecretaría de Defensa, la Institución pide información sobre por qué se excluye a mujeres con tatuajes visibles (por ejemplo en los pies) con el uniforme femenino (falda) y, sin embargo, aspirantes masculinos con tatuajes en el mismo lugar sí son considerados aptos al no ser éstos visibles con el uniforme masculino (pantalón largo).