Búscome tacha de "arbitrarias" las pruebas para conseguir la nacionalidad

Búscome, tras conocer a través de un medio local que una joven que lleva dieciséis años en Ceuta no ha podido conseguir la nacionalidad española debido a que el juez considera que "aunque carece de antecedentes penales, muestra una buena conducta y ha justificado su solicitud respecto a la residencia en territorio español, adolece del cumplimiento de otros requisitos básicos, relativas a la cultura general", lo que para la asociación de Sandra López Cantero" es "completamente desproporcionado y carente de toda lógica".

"Estamos seguros y seguras de que más de la mitad de la población de esa edad o personas adultas desconocen esas mismas preguntas si les hacen el examen, aún habiendo nacido en España. Respecto al lenguaje, - comparan- es frívolo que sea un requisito y que luego en la enseñanza no existan los programas de inmersión lingüísticas".

"Desde nuestra asociación entendemos que el hecho de tener que conseguir la nacionalidad española mediante un examen sobre temas constitucionales y socioculturales de España como demostración de un adecuado grado de integración en la sociedad española, es algo completamente injusto y arbitrario al dejar fuera a personas que no alcanzan niveles culturales, algo que le ocurriría seguramente a muchos españoles y españolas, como hemos comentado anteriormente. Y lo más importante, no es nada objetivo porque esta prueba no valora la verdadera trayectoria de su inclusión y aceptación de nuestros derechos y deberes".