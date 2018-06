Caballas celebra su ruptura de ayuno más plural y pide una de carácter popular en el centro

Caballas ha celebrado este lunes, 4 de junio, su tradicional ruptura del ayuno durante el mes de Ramadán, Iftar, a la que más que ninguno otro año anterior ha logrado concitar a un público plural que se ha desplazado hasta la Almadraba con el ánimo de confraternizar y conocer un poco más de una de las dos culturas mayoritarias de la ciudad. Ese pluralismo recogido en las mesas ha impulsado al líder de los localistas, Mohamed Alí, para pedir al Gobierno de la Ciudad que recoja el testigo de lo construido por Caballas estos años en pro de la convivencia y organice el próximo año una ruptura del ayuno popular en el centro, sin protagonismos políticos y abierta a toda la ciudadanía. Una idea novedosa que trata de sacar a la calle y expandir las virtudes de la Ceuta multicultural que tanto orgullo despierta en todos.

“Estamos muy satisfechos, no sólo porque aquí están los participantes del Memorial Jamal Aiad (van por la VII edición de su torneo de fútbol), sino porque creemos que año tras año el Iftar de Caballas está siendo mucho más plural y mucho más diverso. Y ese es el objetivo que nosotros perseguíamos, que una fecha tan entrañable como el Ramadán en Ceuta, podamos todos los ceutíes, musulmanes y no musulmanes, disfrutar de una ruptura del ayuno y desde la fraternidad hacernos más hermanos como ciudadanos, como ceutíes y como caballas”, ha explicado Alí.

Y en esa línea y teniendo en cuenta que les han faltado mesas y la participación se ha ido por encima de las 700 personas, Alí ha pedido esa ruptura del ayuno ciudadana, “en el centro, multitudinaria, en donde todo el mundo pueda participar, nosotros no perseguimos ningún tipo de protagonismo y estamos muy contentos hoy, hay gente de otros partidos políticos, el presidente del banco de alimentos, estudiantes de enfermería, maestros que han decidido venir, y a mí me parece que está es la idea, participar todos en un momento entrañable para confraternizar y hacer ciudad y por eso espero y deseo que si no el año que viene, muy prontito, podamos hacer algo en el centro de la ciudad en donde todos podamos participar en algo tan bonito como es la ruptura del ayuno”, ha abundado Alí.

Una iniciativa que espera que sirva para “unirnos más, conocernos más y ojalá pronto podamos celebrarlo todos juntos en el centro desde la naturalidad, sin ningún tipo de protagonismo para unirnos más”, ha insistido.