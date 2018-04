Caballas pide que no se cobren las tasas a discapacitados y se inicie la renovación de la ordenanza

Tras la polémica suscitada al conocerse que la Ciudad ha empezado a cobrar hasta mil euros e tasas por el vado de aparcamiento para discapacitados, denunciado por Caballas y secundado por Ciudadanos y PSOE. Desde la coalición llevarán el asunto a Pleno para pedir que se dejen sin efecto los recibos girados a los titulares de reserva de aparcamientos por discapacidad, correspondientes al año 2018, “teniendo en cuenta que tiene su origen en una interpretación errónea de la Ordenanza, en la que no se recoge este hecho imponible de manera expresa”, alegan.

Además, desde Caballas instarán al Ejecutivo de Vivas a iniciar los trámites de modificación de la Ordenanza de “Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase” para especificar de manera clara y sin necesidad de interpretaciones, el tratamiento que se debe dispensar a las “reservas de aparcamientos por discapacidad”.

El Gobierno de la Ciudad, rememoran desde Caballas, ha sorprendido durante el ejercicio fiscal 2018 a quienes son titulares de una “reserva de aparcamiento por discapacidad”, obligándoles al pago de una tasa al amparo de los dispuesto en la vigente ordenanza que regula la “Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase”. “Resulta sorprendente porque no se trata de una ordenanza de nueva imposición, si no que fue aprobada en 1998 y modificada posteriormente en los años 2001 y 2008. A pesar de ello, durante todos estos años no se ha aplicado a este colectivo, suponemos que de manera intencionada, por entender que sería una contradicción favorecer a las personas con discapacidad en la difícil tarea cotidiana de aparcar y, simultáneamente, penalizar económicamente su utilización”, argumentan desde Caballas.