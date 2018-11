Caballas pide un nuevo tratado de vecindad con Marruecos tras la colas de horas en el Tarajal de este sábado

Este sábado por la mañana los ceutíes que han optado por dirigir sus vidas hacia Marruecos se han encontrado una vez más con la dura realidad del Tarajal. Varias horas de cola, según ha denunciado Caballas, que ha aprovechado la nueva bofetada de caos para exigir “de una vez por todas que haya un nuevo tratado de vecindad con Marruecos y que la frontera no sea una trampa y una ratonera para todo aquel que quiera pasar. Hay que dotar de seguridad jurídica el paso de un lado hacia otro; que los ciudadanos de Ceuta que quieran pasar a Marruecos no se vean en una encrucijada y que la incertidumbre no campeé a sus anchas”, ha explicado el dirigente de la formación, Mohamed Alí.

Alí cree que “lo peor es el silencio de la Ciudad y la Delegación del Gobierno. No ha habido ninguna nota informativa, no hay porteo, en definitiva, un despropósito absoluto que está suponiendo una verdadera tragedia e incomodidad para todas estas familias que se han visto literalmente atrapadas en la frontera”.

Caballas quiere que se tomen medidas para que el Tarajal sea “una frontera moderna, con garantías y que el caos deje de reinar en la misma”.